Prix de l'immobilier à Aix-Marseille: Les montants s'envolent dans certains quartiers

IMMOBILIER Alors que le marché est reparti à la hausse, «20 Minutes» s’est penché sur l’immobilier dans les plus grandes villes de France. A Marseille, le marché est à la hausse par rapport à 2016. Aix reste la ville la plus chère des Bouches-du-Rhône…

Vue gŽnŽrale de la ville de Marseille depuis notre dame de la garde. Le boulevard Michelet qui passe devant le stade velodrome — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Le 7e arrondissement détrône le 8e à Marseille, et devient le secteur le plus prisé.

Dans le 2e arrondissement, le prix moyen au mètre carré s’est envolé de 25 %.

Investir dans le sud d’Aix-en-Provence reste une valeur sûre.

Un pécule acquis au fil des années, une volonté d’être chez soi ou d’investir pour l’avenir, et la question se pose : et s’il valait mieux acheter à Aix-en-Provence ou à Marseille ? Avant de vous lancer, 20 Minutes a passé au peigne fin le marché immobilier pour vous fournir quelques clés.

Les prix en hausse dans le 2e arrondissement de Marseille. Selon les chiffres du dernier baromètre de l’ Observatoire immobilier de Provence (OIP), le prix médian d’un appartement à Marseille est de 2.280 euros/m² au premier semestre 2017, contre 2.250 euros l’année dernière à la même période. Toutefois, une étude du site meilleursagents.com montre une hausse de 3,3 % en un an à Marseille, contre 1,9 % sur le plan national.

Selon l’OIP, il existe en revanche de nettes disparités d’un quartier à l’autre. Ainsi, le 2e arrondissement passe d’un prix moyen de 2.050 euros/m² au premier semestre 2016 à 2.570 euros/m² au premier semestre 2017, soit une augmentation de 25 %. Il s’agit de la plus forte hausse tous quartiers confondus, suivi par le 6e arrondissement qui connaît une hausse de 24 % en ce premier semestre. « Le secteur le plus prisé est une bande tenue tout autour du port, analyse Bruno Segall, agent immobilier chez Guis Immobilier. L’attractivité est monstrueuse du fait des investissements pour Airbnb. » Le Panier, quartier historique de Marseille qui a inspiré les décors de la série Plus Belle La Vie, est ainsi particulièrement concerné par ce phénomène.

Le 7e arrondissement, the new place to be ? Toujours selon le baromètre de l’OIP, le 7e arrondissement semble être particulièrement prisé, au point que le niveau de prix de ce secteur devance désormais celui du 8e arrondissement, qui a été pendant des années le secteur coté de la ville. « On est au cœur de la ville, et pas très loin de la mer, avec moins de grandes barres et l’attractivité de petites maisons de ville », explique Bruno Segall.

Ça ne se voit pas forcément mais ça souffle ! #marseille #instamarseille #mer #sea A post shared by 20 Minutes Marseille (@20minutes_marseille) on Feb 24, 2017 at 9:33am PST

Les prix s’envolent dans le centre historique d’Aix. A Aix-en-Provence, les logements coûtent cher, bien plus que dans d’autres villes des Bouches-du-Rhône. Ainsi, au premier semestre 2017, le prix médian d’un appartement est de 3.810 euros le m² selon le baromètre de l’OIP. Un chiffre semblable à 2016, mais nettement supérieur au reste du département : dans les Bouches-du-Rhône, le prix moyen d’un appartement au premier semestre 2017 est de 2.480 euros le m².

>> A lire aussi : APL, les députés posent un ultimatum au monde HLM

Dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, le prix du m² moyen grimpe même à 4.773 euros selon Meilleursagents.com. « Cela peut monter encore plus dans le centre historique, comme dans le quartier Mazarin où les immeubles anciens ont beaucoup de cachet, explique Alexis Colin, agent immobilier chez Laforet Aix-en-Provence. Il y a bizarrement très peu d’Aixois qui vivent dans le centre-ville. Il n’y a pas de parking, pas d’ascenseur, c’est plutôt bruyant, pas très confortable » Ce secteur est ainsi fréquenté par des étudiants, des touristes et des personnes souhaitant avoir un pied-à-terre à Aix.

Aix-en-Provence #Aix #provence #igersaix #monument #building #sky #ciel A post shared by 20 Minutes Marseille (@20minutes_marseille) on May 24, 2017 at 5:50am PDT

Aix-en-Provence, la ville étudiante où investir. Le sud d’Aix-en-Provence reste une « valeur sûre » pour les investisseurs selon Alexis Colin. Ce quartier demeure attractif à de nombreux égards. C’est dans ce secteur que se trouvent les facultés et l’autoroute toute proche permet de regagner rapidement le secteur de Marignane et ses entreprises, voire Marseille. Deux atouts majeurs pour investir dans un appartement à destination du marché locatif.