Marseille: Les restaurants de la plage de la Pointe Rouge obligés de faire place nette

La terrasse du restaurant O'beach, sur la plage de la Pointe Rouge à Marseille. — Adrien Max

Les restaurants de la plage de la Pointe Rouge doivent détruire leurs constructions en dur avant le 31 octobre.

Beaucoup espéraient une dérogation d’une année supplémentaire, le projet de la mairie étant reporté à 2019.

« C’est bien dommage, ça fait des années qu’ils sont là », se désole Agnès, 40 ans, en contemplant l’amoncellement de détritus sur la plage de la Pointe Rouge, à Marseille. Toutes les constructions en dur des restaurants de cette plage doivent être détruites avant le 31 octobre, pour faire place nette. En cause, la mairie va récupérer la gestion de cette plage, jusqu’alors gérée par l’Etat, qui se voit donc dans l’obligation de faire appliquer la loi littorale de 1986.

@jcgaudin Non à la destruction des restaurants de la plage de la Pointe Rouge - Signez la pétit... https://t.co/uQmynTLskv via @ChangeFrance — Cammarota.louise (@Cammarotalouise) October 27, 2017

Depuis le début de la semaine dernière, les travaux ont commencé. « J’ai démonté la terrasse, une entreprise doit venir l’enlever demain matin », explique Nicolas, du restaurant O’beach. Du côté de l’Escale, tout a déjà été détruit. « On a entamé les travaux lundi dernier, le temps pressait puisque la date limite c’est mardi », avance, sans d’autres choix, Cyril Rebuffat, gérant du restaurant.

>> A lire aussi : Des plages de la Côte d’Opale à nouveau souillées par des boulettes blanches

Projet à l’été 2019

Pourtant, au bout de la plage, rien n’a bougé au restaurant O’pédalo. « De toute façon on ne pourra pas postuler pour les futurs appels d’offres. Ils vont lancer sept concessions, on est la huitième », explique, dépité, Patrice Moraldo, cogérant. La mairie va recourir à des appels d’offres pour attribuer les nouveaux emplacements, disponibles à l’été 2019. Mais l’endroit de son futur ex-restaurant, trop proche de la mer, ne sera pas proposé.

L'oeil de Yakana du @LeRavijournal dans le gabian de Marsactu. pic.twitter.com/icNAmZs8zg — Marsactu (@Marsactu) October 28, 2017

« Ça fait 25 ans que ma famille exploite ce restaurant. Ma fille est née ici, imaginez sa tristesse, celle de mes employés et la mienne », se désole-t-il. Encore plus que ses confrères, il espérait une dérogation pour l’été 2018. « Le projet de la mairie n’est pas prêt de toute façon. Il ne verra le jour qu’à l’été 2019. Pourquoi ils ne nous ont pas accordé cette dérogation? Ça ne change rien pour eux », s’interroge-t-il.

>> A lire aussi : Nice: Sur les trottoirs, les terrasses prennent de plus en plus de place

Communication politique

Les restaurateurs ne sont pas les seuls à être amers, les habitués semblent tout aussi résignés. « C’est un endroit dont les Marseillais pouvaient profiter hors saison, en ayant les pieds dans l’eau. Je comprends pour la loi littorale mais quand ils disent qu’ils rendent la plage au public, ils mentent », considère Agnès, habituée des lieux. Samuel, 42 ans, a lui aussi souvent l’habitude de venir sur cette plage. « Dans le fond ce n’est pas une mauvaise chose que les restaurants se mettent en conformité, mais il fallait l’anticiper. Là, rien n’est prêt, ce qui prouve bien la gestion désastreuse de la mairie », regrette-t-il.

L'ancienne terrasse de l'Escale, sur la plage de la Pointe Rouge à Marseille. - Adrien Max / 20 Minutes

Cyril Rebuffat, membre de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, y voit surtout un coup de communication politique : « C’est sûr que ça envoie un message positif aux écolos : regardez comme on protège le littoral. Sauf que je doute de l’efficacité écologique, surtout quand on compare à d’autres endroits bétonnés. »

>> A lire aussi : Norvège: Le premier restaurant sous-marin d'Europe va ouvrir ses portes

Chômage technique

Il y oppose surtout des arguments économiques. « Là j’ai une dizaine de mecs qui sont au chômage technique. Le gouvernement parle de l’emploi comme d’une priorité mais si on avait eu la dérogation on aurait conservé l’activité encore un an, avant de basculer vers le nouveau projet », se désole-t-il.

Les chaises et les tables de l'Escale, posés dans le sable. - Adrien Max/ 20 Minutes

En attendant, il continue d’installer chaises et tables dans le sable pour servir les clients, les jours ou la météo le permet. « C’est important de maintenir l’activité tant qu’on peut. Ça évite que les clients pensent qu’on est définitivement fermé et je fais bosser quelques employés. » Et rien n’est sûr pour les restaurateurs actuels quant à l'issue des futurs appels d’offres: « S’il y en a un qui met plus que nous pour le loyer, ça va être compliqué », résume-t-il, sans trop vouloir y penser.