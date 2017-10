VIDEO. Marseille: Quelques affrontements avant OM-PSG, une voiture 75 caillassée

Des supporters de l'OM face à des CRS, à Marseille, le 22 octobre 2017. — V. Hache / AFP

A deux heures du coup d’envoi du Classico OM-PSG, au moins sept personnes ont été interpellées à Marseille, pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l’ordre.

Supporters et CRS ont joué au chat et à la souris, pendant de longues minutes, devant le Stade Vélodrome.

C’est un classique des Classicos, à Marseille. Des affrontements entre supporters et CRS ont éclaté sur le boulevard Michelet, juste devant le stade Vélodrome, ce dimanche, à trois heures du match entre l’OM et le PSG. A 18h30, selon nos informations, au moins sept personnes ont été interpellées. Des supporters marseillais lançaient pétards et projectiles sur les forces de l’ordre. Les CRS répliquaient avec un canon à eau et avec de nombreuses grenades lacrymogènes.

Selon l’AFP, une voiture immatriculée 75 a également été caillassée par des fans de l’OM. Plusieurs centaines de supporters marseillais ont défilé entre la place Castellane et le rond-point du Prado, ce dimanche après-midi, aux sons de chants hostiles au PSG.

A 18h45, déjà sept interpellations, pour jets de projectile, indique la préfecture de police. — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) October 22, 2017

Malgré l’arrêté d’interdiction pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône, de nombreux fumigènes ont été allumés tout au long du défilé, et devant le stade. Les supporters étaient suivis par neuf fourgons de gendarmerie.

Les supporters du PSG ont été interdits de déplacement pour ce Classico.