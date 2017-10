Marseille: L'ex-trésorier du comité d'entreprise de la RTM soupçonné de malversations

Une grève sur des revendications salariales se poursuivait mercredi pour le deuxième jour consécutif dans les transports publics de Marseille à l'initiative de la CGT (majoritaire), touchant surtout les bus, a-t-on appris auprès de la Régie des Transports de Marseille (RTM). — Boris Horvat AFP/Archives

Une plainte a été déposée pour malversations et détournements de fonds à l’encontre de l’ancien trésorier du comité d’entreprise de la régie de Transports de Marseille.

L’affaire a démarré la découverte d’un trou dans la caisse après l’organisation d’un loto.

Selon une source syndicale, une plainte pour malversations et détournements de fond public vise l’ex-trésorier du comité d’entreprise de la régie de Transport de Marseille (RTM), soupçonné de s’être servi dans la caisse. « J’ai déposé plainte le 13 mars 2017 pour malversations au sein du CE et détournements de fonds, visant une personne », a indiqué à l’AFP Patrick Ripoll, secrétaire de la CFDT à la RTM, confirmant une information du Canard enchaîné.

Une voiture avec l’argent du CE

De son côté, la direction de la RTM a envoyé, le 7 juin, un signalement au procureur de la République de Marseille après avoir demandé un audit sur la base d’une « suspicion d’actes délictueux » au sein du comité d’entreprise, a indiqué la direction à l’AFP. L’affaire a démarré, a précisé Patrick Ripoll, avec la découverte d’un trou dans la caisse du CE en 2016. « Nous organisons tous les ans un loto. Or les fonds n’ont pas été versés dans la caisse du CE. Nous avons demandé la destitution du trésorier », a ajouté le responsable CFDT.

Le même trésorier est soupçonné d’avoir acheté une voiture avec les fonds du CE « en dissimulant l’achat sous forme de nuits d’hôtels de salariés », a précisé Patrick Rippol. Le syndicat a alors décidé de porter plainte pour malversations et également pour abus de biens sociaux. Selon le Canard Enchaîné, l’ex-trésorier, qui aurait profité de bons cadeaux non distribués chez un parfumeur, pour une valeur de 10.000 euros, de restaurants et de pleins d’essence, a rapporté 11.500 euros en espèces au CE dès sa révocation et encore 21.300 euros quinze jours plus tard.