Var: Tensions au Front national après la suspension de la sénatrice Claudine Kauffmann

La voix est fatiguée. Quand on lui parle de la polémique à laquelle son nom est désormais lié, Claudine Kauffmann oscille entre lassitude et colère. La toute nouvelle sénatrice du Var depuis que David Rachline a préféré son siège de maire de Fréjus a été suspendue du Front national mercredi dans la soirée.

Le site Buzzfeed a en effet révélé que l’élue avait comparé, sur son profil Facebook, des migrants aux nazis. Dans cette publication du 25 mai, alors que Claudine Kauffmann n’était qu’élue de l’opposition du petit village varois de La Celle, on y voit deux photos. La première faisait figurer des migrants à Paris, la seconde la couverture du livre de Julian Jackson intitulé « La France sous l’Occupation, 1940-1944 » (Ed. Flammarion), en couverture duquel figure Adolf Hitler sur le parvis du Trocadéro, avec la Tour Eiffel en fond.

« Si la photo de gauche (N.D.L.R. : celle des migrants) ne s’appelle pas l’occupation, dites-moi comment ça s’appelle !!! », insistait-elle, avant de déplorer qu'« aujourd’hui, personne ne lutte contre cette invasion. Donc à mes yeux c’est pire ! ». Cette publication a été depuis retirée.

« C’est notre Macron à nous, elle dérape ! »

« Je n’ai pas commis un crime », s’emporte Claudine Kauffmann. Cette retraitée de l’industrie pharmaceutique, qui se pose en non professionnelle de la politique, affirme être « dans la ligne du Front national ». Dans un communiqué de presse, l’élue déclare reprendre « l’essence des propos de Marine Le Pen concernant l’analogie entre l’Occupation et les conséquences d’une immigration incontrôlée ». Poursuivie pour incitation à la haine, Marine Le Pen avait été relaxée en décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Lyon.

« Pas du tout !, peste Louis Alliot, vice-président du Front national. Je suis attaché à la liberté d’expression. Claudine Kauffmann dit ce qu’elle veut mais elle a la responsabilité de contrôler ce qu’elle dit. C’est notre Macron à nous, elle dérape ! » « Quand vous êtes élu ou cadre, vous engagez le FN dans les propos que vous tenez, poursuit Jean-Lin Lacapelle, secrétaire national aux fédérations et à l’implantation au sein du parti. Les élus ont un devoir de réserve. »

Kauffmann se dit victime d’une « cabale »

« Il faudrait aussi un peu d’humilité, prendre conscience d’en être arrivé là grâce à sa famille politique… », lance Louis Aliot. Le dossier de la sénatrice a été confié à la « commission des conflits » du parti. « Mais elle est suspendue à titre conservatoire, tient à préciser Jean-Lin Lacapelle. Elle est amenée à s’expliquer devant la commission », qui ensuite, tranchera sur une éventuelle exclusion.

De son côté, la sénatrice l’affirme : « J’ai rendez-vous avec Marine Le Pen le 18 octobre prochain. On va discuter. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe ici. » Cette Marine Le Pen pour laquelle elle s’était encartée en 2010, « pour qu’elle devienne présidente », et en qui elle a « foi ». Claudine Kauffmann se dit en effet victime d’une « cabale » orchestrée par le secrétaire départemental du Var, Frédéric Boccaletti.

« Tout ceci se réglera devant le tribunal »

Ce dernier est juste derrière elle dans l’ordre d’attribution du siège de sénateur dans le cas d’une démission de la tête de liste David Rachline. « J’ai été convoquée pour démissionner et lui permettre d’être sénateur. On m’a même proposé de me rétribuer ! Mais je ne céderais pas à ces pressions. C’est un arrangement entre amis, un coup monté pour me salir. »

Des accusations que réfute en tout point Frédéric Boccaletti. Le secrétaire départemental affirme que Claudine Kauffmann était jusqu’ici « une militante et élue exemplaire », mais qu’elle est « téléguidée » par des « dissidents » locaux pour « régler des comptes à [son] égard ». Joint par 20 Minutes, le maire de Fréjus et chargé de communication du FN David Rachline n’a pas souhaité répondre directement à nos questions. Il a toutefois fait savoir, par la voix de son chef de cabinet, que « tout ceci se réglera devant le tribunal, il faudra qu’elle assume ses déclarations ». Frédéric Boccaletti est en effet en train de préparer une assignation directe à l’encontre de la sénatrice pour injures et diffamation.