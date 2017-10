OM: Buts involontaires et hargne dingue... Lucas Ocampos, l'improbable chouchou de Marseille

Libéré, délivré, Ocampos a enfin marqué exprès. — Bruno Bebert / SIPA

Très critiqué en début de saison, l’ailier argentin Lucas Ocampos (4 buts en Ligue 1) a désormais la côte auprès des supporters de l’OM.

La séance de dédicace organisée ce mercredi, au Vélodrome, l’a encore prouvée…

Les supporters de l’OM sont imprévisibles. C’est ce qui fait leur charme, d’ailleurs. A peu près à la même époque, l’an dernier, 20 Minutes vous racontait la « hype improbable » du début de saison olympien : Bafé Gomis. Une hype confirmée au fil de l’année. Celle de 2017 sera-t-elle aussi durable ? Car cette année, c’est Lucas Ocampos, le chouchou inattendu des supporters. Quatre fois titulaire en Ligue 1, l’Argentin a déjà marqué quatre buts et il est à l’origine de la remontada marseillaise, ce dimanche, à Nice.

>> A lire aussi : VIDEO. «Trois buts en dix minutes, putain de merde...», la grosse gueulante de Balotelli à la mi-temps de Nice-OM

Cet amoureux de la bicyclette et de l’extérieur du pied - jusqu’à l’excès - sait se montrer opportuniste : sa vidéo YouTube « Lucas Ocampos - Amazing Goals, Skills and Assists 2017-2018 » sera polluée par au moins deux buts involontaires (ou presque) : un but de la main (ou du torse ?) après un contre favorable du gardien nantais, un but du genou (sans regarder le ballon, SVP), face à Toulouse. Et ses deux réalisations face à Nice finiront, elles aussi, assez bas dans le classement des plus beaux buts de la saison : une reprise de volée à bout portant, une tête rageuse après une erreur de Cardinale, les deux à moins de cinq mètres de la ligne.

C'est ça la #passion : plus d'une heure de queue pour un autographe de Lucas Ocampos (ou de Germain, de Sanson ou de Sertic) #OM pic.twitter.com/aHoDJgINYo — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) October 4, 2017

« Ocampos, ce n’est pas le plus classe mais c’est un battant », apprécie Marc, père de famille originaire de Toulon, qui s’est cogné ce mercredi une heure de bagnole et une heure et demie de queue pour gratter un autographe d’Ocampos, Sertic, Germain et Sanson. Ils étaient environ 600, comme Marc, à se masser dans la boutique du Vélodrome. Et selon un sondage « Ipsos-doigt mouillé » pour 20 Minutes, c’était bien Ocampos qui était le plus demandé.

Un futur Ballon d'Or ? « Non, ça, c’est Bouna Sarr »

« Je l’adore », jure ce minot de 11 ans, qui se met torse nu devant son héros : « Le maillot, s’il te plaît ». « Je suis venu pour lui », avoue sans fard Lucas, la vingtaine. « Il s’est métamorphosé », poursuit Sacha, qui en fait, « un futur Ballon d'Or ». Eclats de rire dans la file d’attente, et son pote Nicolas de le couper : « Non, ça, c’est Bouna Sarr. »

>> A lire aussi : «On a le sens de la famille»: Marseille pense toujours (évidemment) à Bernard Tapie

« A Marseille, on préfère les maladroits qui se battent aux mecs techniques qui n’en branlent pas une », lâche Greg, et tout le monde acquiesce : ce qu’ils aiment chez Ocampos, c’est sa grinta, un mot-clé martelé par tous, quelle que soit leur LV2 au collège. « La grinta, c’est Marseille, c’est notre côté argentin, Bielsa, Heinze, Lucho », s’emballe un autre Sacha, abonné lui chez les Winners.

Ocampos chez lui il doit être comme ça quand il joue pas mdr meme a la 94eme minute il court de partout #OGCNOM pic.twitter.com/nMLLFbDwk4 — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) October 1, 2017

La grinta, c’est Marseille, les retournements de veste et les emballements aussi. En début de saison, Ocampos, c’était le symbole d’un Champions Project embourbé. « Franchement, je voulais le voir partir au mercato, reconnaît Sacha. Quand je l’ai vu revenir de prêt (au Genoa et au Milan AC) je me suis dit "c’est une blague ? On nous promet un grand attaquant et on récupère Ocampos ?" » Maladroit, jamais pertinent dans ses choix, il avait alors tout les défauts du monde.

Rudi Garcia l’a à la bonne

Mais Rudi Garcia ne voulait plus de Rémy Cabella. Et Ocampos a été la bonne surprise de la préparation. Plus courageux, moins bruyant sur le banc, plus vaillant dans le repli défensif que RC7, « c’est un coéquipier modèle » selon Garcia, qui l’a à la bonne. « Un joueur capable d’éliminer, celui qui a le plus gros volume de jeu de tout le groupe, celui qui fait plus d’efforts offensifs et défensifs, parfois aux dépens d’une certaine lucidité dans les vingt derniers mètres », louait l’entraîneur olympien après la victoire face à Toulouse. Ocampos semble se fondre dans son 4-2-3-1. Et à Nice, la lucidité était là. Une hype de quelques jours ou la tendance de la saison ?