Attentat à Marseille: Les cinq personnes en garde à vue ont-elles aidé le tueur?

Des policiers devant la gare Saint-Charles , le 1/10/2017 après l'attaque de Marseille. AFP PHOTO / BERTRAND LANGLOIS — AFP

«Il ne s'agit pas de suspects qui l'ont simplement hébergé», indique une source proche du dossier.

Ces cinq personnes ont été arrêtées ce mardi à Marseille.

Cinq personnes sont toujours en garde à vue, ce mercredi midi, trois jours après l’attentat au couteau commis devant la gare Saint-Charles. Les enquêteurs se demandent si ces quatre hommes, âgés de 32 à 56 ans, et la jeune femme de 35 ans n’ont pas aidé Ahmed Hanachi, qui a tué deux jeunes cousines avant d’être abattu, dimanche.

Ces cinq personnes ont été interpellées ce mardi à Marseille. Ils sont tous inconnus des services de renseignement. Placés en garde à vue pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s’ils ont, au moins pour certains d’entre eux, pu apporter un soutien logistique au tueur, Ahmed Hanachi.

« Problématiques plus sérieuses »

« Il ne s’agit pas de suspects qui l’auraient simplement hébergé, nous sommes dans des problématiques plus sérieuses », a relevé une source proche de l’enquête auprès de l’AFP, sans plus de précisions. L’enquête a révélé que « plusieurs mandats lui avaient été envoyés pour un montant total d’environ 2.000 euros », d’après la source proche de l’enquête. Mais, les enquêteurs ne font à ce stade « aucun lien » entre cet argent, « perçu plusieurs mois avant la tuerie » et l’attaque, a-t-elle ajouté.

Plusieurs perquisitions ont été menées mardi à Marseille, dont l’une dans un studio loué par Ahmed Hanachi dans un quartier défavorisé de la ville et dans lequel il a passé sa dernière nuit. « Je ne l’ai vu qu’une fois dans ma vie », a raconté à l’AFP une habitante de cette résidence du IIIe arrondissement coincée entre une autoroute et des barres d’immeubles, le décrivant comme quelqu’un de banal, sans signe particulier notamment religieux.

Un sac, aperçu sur les images de vidéosurveillance de la gare Saint-Charles lorsqu’Ahmed Hanachi était arrivé samedi à Marseille en provenance de Lyon, a été retrouvé dans le logement, mais il ne contenait que des effets personnels.

Les enquêteurs se concentrent également sur la personnalité du tueur, abattu après avoir perpétré son crime au cri d'« Allah Akbar ».