Attentat à Marseille: «Je suis complètement bouleversée. C’est une morte gratuite», la commune de Rillieux-la-Pape rend hommage à Laura

La ville de Rillieux-la-Pape, où résidait Laura, l'une des jeunes filles assassinées dimanche à Marseille, a rendu hommage à la victime.

Des centaines d'anonymes se sont rassemblés en mémoire de l'étudiante.

« Je suis complètement bouleversée. C’est une morte gratuite ». Les yeux remplis de larmes, Elisabeth a du mal à contenir son émotion. Mardi soir, elle a tenu à se rendre à la mairie de Rillieux-la-Pape, où un hommage était rendu à Laura, l’une des jeunes filles assassinées dimanche après-midi sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Comme elle, des centaines d’anonymes se sont pressés pour assister à la cérémonie.

Beaucoup de monde pour l'hommage rendue a Laura a rillieux la pape. #marseille pic.twitter.com/qvySC7kCWp — Caroline Girardon (@CaroGirardon) October 3, 2017

« En tant que parent, il est important d’être là ce soir. Il est essentiel de venir soutenir la famille », ajoute Nicole qui ne connaissait pourtant pas l’étudiante, ni ses parents. Mais le fait que la jeune fille habitait dans la même ville qu’elle la touche profondément.

« J’aurais pu être égorgée de la même façon »

A quelques mètres, Emma, le visage fermé se recueille. « C’est atroce ce qui s’est passé. J’aurais pu la connaître et du coup, je m’identifie à elle », lâche la jeune fille âgée de 20 ans avant d’éclater en sanglots. « Elle allait avoir 21 ans la semaine prochaine. Je vais avoir 21 ans en février. Il m’arrive également de partir le week-end. Moi aussi, j’aurais pu prendre un train pour fêter mon anniversaire avec des amies ou ma famille. J’aurais pu me faire égorger de la même façon », lâche-t-elle douloureusement, le visage baigné de larmes.

Lucie, 23 ans, accompagnée de son frère Alex, a également fait le déplacement. Laura, elle « ne la connaissait pas personnellement ». Mais elles avaient été dans le même collège, avec les mêmes professeurs. « C’était un visage familier » explique-t-elle décrivant une jeune fille « simple », « studieuse », « sans superflu » et « discrète ». Une jeune fille « appréciée de beaucoup de ses professeurs ».

« Je me devais d’être présente car l’union fait la force. Cela pourrait arriver à chacun de nous. On doit tous se soutenir », poursuit Lucie tandis que son frère préfère garder le silence. « Aujourd’hui, on devrait sortir et croquer la vie à pleines dents mais ce genre d’acte barbare et lâche nous freine. On ne peut plus profiter de notre jeunesse », conclut-elle.

« C’est l’innocence qui est visée »

« C’est l’innocence qui est visée. Elle n’était coupable de rien mais voilà, ses grands yeux bleus se sont fermés », déplore de son côté le maire de Rillieux, Alexandre Vincendet. Devant la foule silencieuse, l’élu dresse le portrait d’une fille « qui aimait la vie » et qui « se souciait des autres ». Une jeune fille « impliquée dans la vie de la commune », qui avait notamment fait partie du conseil municipal des enfants. « Aujourd’hui, c’est toute une ville entière qui pleure ».

Merci pour votre présence. Merci pour Laura et Mauranne. Merci pour leurs familles et leurs proches. Nous ne les oublierons pas. #Marseille pic.twitter.com/9GoEJe6y0x — Alexandre VINCENDET (@AlexVincendet) October 3, 2017

Alors que les habitants se pressent pour signer les registres de condoléances ou déposer des fleurs, Jebali et son épouse Naïma sont sur le point de rebrousser chemin. « On est venu avec notre petit garçon de 10 ans pour lui montrer l’exemple et lui dire que ce qui s’est passé n’est pas normal », argumente le père de famille. Et de conclure : « On veut lui dire qu’on est contre tout ça et qu’il faut avancer ensemble, unis plutôt que de rester dans le silence. »