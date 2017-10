Attaque à Marseille: Qui est donc l'assaillant qui a tué deux jeunes filles dimanche à la gare Saint-Charles?

D.D. et L.Gam.

Des passagers et des passants devant la gare Saint-Charles après l'attaque qui a fait deux morts à Marseille, le 1er octobre 2017. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

L’homme qui a tué deux jeunes femmes dimanche, sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille, s’appelle Ahmed Hanachi, une information qui a été confirmée par les autorités tunisiennes, rapporte France 2.

>> Attaque à Marseille: Revivez le déroulé des événements de la journée

Connu depuis 2005 sous sept identités différentes pour des faits de droit commun, cet homme de 30 ans avait été interpellé vendredi à Lyon pour vol à l’étalage, a indiqué lundi le procureur de la République de Paris. Cette vérification a pu être effectuée grâce aux éléments récupérés par la police française le 29 septembre à Lyon, lors de l’interpellation du suspect pour un fait de vol.

A Lyon, la procédure le concernant a été classée sans suite

Détenteur d’un passeport tunisien, il était en situation irrégulière mais la procédure lyonnaise le concernant a finalement été classée sans suite. « Les autorités préfectorales locales n’ont pas été en mesure de prendre une mesure d’éloignement à son encontre », a souligné le procureur François Molins.

>> A lire aussi : Gérard Collomb demande une enquête sur la remise en liberté du suspect

« La personne de permanence à la préfecture du Rhône, ayant autorité pour signer l’Obligation de quitter le territoire et le placement en centre de rétention (…) était absente », a expliqué une source proche de l’enquête. « Il y avait aussi un problème de disponibilité de place en rétention le samedi matin », a fait valoir une autre source.

La décision de le remettre en liberté soulève quelques questions, dont s’est fait l’écho le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin (LR) : « Ce qui nous surprend c’est que comme il était en état de situation irrégulière, on ne l’ait pas gardé ». Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a saisi lundi l’Inspection générale de l’administration (IGA) pour déterminer les circonstances dans lesquelles l’homme avait été remis en liberté à Lyon.

L’assaillant avait déclaré aux policiers lyonnais vivre à Lyon, « s’était dit sans domicile fixe et sans emploi autre que des missions non déclarées comme peintre », « consommateur de drogues dures » et « divorcé », a précisé François Molins. La revendication par Daesh « pose vraiment question, car aucun élément ne relie » l’assaillant à l’organisation djihadiste « à ce stade », a souligné une source proche de l’enquête.