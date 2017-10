Attaque à Marseille: Dans quelle ambiance va se dérouler le match Nice-OM?

Les joueurs de l'OM respectant une minute de silence après les attaques de Barcelone. — B. Langlois / AFP

La préparation des olympiens a sans doute été perturbée par l’attaque qui a fait deux morts, ce dimanche, à Marseille.

Un hommage leur sera rendu avant le coup d’envoi.

Comme nous tous, le foot apprend à vivre au rythme des attaques. Le match de Ligue 1 Nice-Marseille se déroulera ce soir, comme prévu, quelques heures seulement après une meurtrière attaque, gare Saint-Charles : un homme a tué deux femmes, avant d’être abattu par des militaires. L’Allianz Riviera rendra hommage aux victimes lors d’une minute d’applaudissements, avant le coup d’envoi. L'OM a déclaré avoir « une pensée pour les familles des victimes. »

Tous les yeux seront tournés vers Nice ce soir, mais nous n'oublions pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui à #Marseille.



Nous aurons, ce soir, une grande pensée pour les familles des victimes.

Nice-Marseille, c’est un derby, un match crucial pour les supporters. Surtout que l’OM peut remonter à la troisième place de la Ligue 1 en cas de victoire. C’est donc dans une atmosphère très festive que 600 Marseillais se sont rendus à Nice, ce dimanche. D'autant plus que l’an dernier, comme l’année d’avant, ce déplacement historique avait été interdit par le préfet. Leur après-midi de fête et de football a forcément été gâchée par le drame. Mais pour reprendre un poncif usé jusqu’à la corde en ce moment, « la vie continue », et le foot aussi.

32.000 spectateurs dont 600 marseillais attendus à l'@AllianzRiviera ce soir. 1min d'applaudissements pour les victimes de Marseille #OGCNOM

« Les drames, ça fait partie du décor »

« Tout le monde est connecté, via Twitter, Insta, Facebook… Donc forcément, tout le monde est au courant », explique un Ultra marseillais. Mais les drames, les règlements de compte, la violence, c’est triste… Mais ça fait partie de notre quotidien. C’est presque devenu banal, ça fait partie du décor », confie ce supporter de l’OM.

« On ressent beaucoup de colère vis-à-vis de la personne qui a fait ça », lâche Medhi, supporter de l’OM qui a fait le déplacement avec les South Winners. « Mais je ne sais pas s’il y aura des chants particuliers ou un hommage dans le parcage », précise-t-il.

Arrivée des ultras marseillais à l'Allianz. Ils seront 600 ce soir pour le derby #OGCNOM

Un vestiaire « dans sa bulle » ou perturbé ?

Le vestiaire de l’OM, lui, reste imperméable à nos sollicitations. Et ni Rudi Garcia, ni Jacques-Henri Eyraud n’ont donné suite à nos demandes d’interview. « Certains sportifs ont une incroyable capacité à s’enfermer dans une bulle », analyse la psychologue du sport Sandra Holtz. Pas tous. On se souvient de ce match très particulier entre Dortmund et Monaco, au lendemain de l’attaque du bus de l’équipe allemande. Dortmund avait mis très longtemps avant de rentrer dans la partie. Bien sûr, le traumatisme n’est pas comparable, les footballeurs allemands ayant été eux-mêmes les cibles (un de leurs coéquipiers avait d’ailleurs été blessé.)

« Certains joueurs peuvent être très touchés par ce genre d’événements, d’autres arrivent à faire abstraction », poursuit Sandra Holtz, qui estime que l’équipe peut aussi construire sa motivation autour du drame : « On peut aussi donner un sens au match, se dire qu’on le joue pour montrer qu’on n’a pas peur, pour dire sa solidarité avec les victimes. »