Les réactions politiques sont nombreuses. Sur Twitter, le député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon a publié un message de soutien, tandis que le Premier ministre Edouard Philippe assure ne pas baisser la garde. Emmanuel Macron se dit quant à lui « indigné par cet acte barbare ».

Colère et tristesse pour les victimes. Soutien aux militaires et policiers de Sentinelle qui nous protègent. Nous ne baissons pas la garde.

Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille.

Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité.