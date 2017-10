VIDEO. Attaque à Marseille: Que s'est-il passé?

M.C avec A.M et C.P

Un policier devant la gare Saint-Charles après l'attaque à l'arme blanche — Bertrand Langlois / AFP

Un homme a tué deux femmes à l’arme blanche devant la gare Saint-Charles avant d'être abattu par des militaires.

Daesh a revendiqué l'attaque.

Le parquet antiterroriste est saisi.

Les faits se sont produits en tout début d’après-midi. Ce dimanche, une attaque a eu lieu à la gare Saint-Charles de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, faisant deux victimes.

Que s’est-il passé ?

Selon nos informations, ce dimanche, entre 13 h 15 et 13 h 45, deux femmes ont été tuées à l’arme blanche sur le parvis de la gare Saint-Charles de Marseille. L’une des victimes a été poignardée, tandis que l’autre a été égorgée. Elles «auraient environ 20 ans», selon une source policière.

Selon FranceInfo, l’homme était armé de deux couteaux, dont un couteau de boucher. Les faits ont été commis par un seul assaillant qui a été abattu par des militaires de la force Sentinelle.

C'est en haut de ces escaliers que l'attaque a eu lieu. Gare totalement bouclée. #marseille @20Minutes pic.twitter.com/TXcLBuOQxq — Adrien MAX (@AdrienMAX9) October 1, 2017

Quelle était la situation à la gare Saint-Charles ?

Le périmètre a été bouclé après l'attaque. Voyageurs et passants ont été bloqués au pied des marches et ne pouvaient pénétrer dans l’enceinte de la gare Saint-Charles. La circulation des trains a été totalement interrompue jusqu'à 18h30 et la SNCF a annoncé «des retards importants».

Attaque à Marseille: Le trafic SNCF interrompu, la SNCF demande de reporter les voyages https://t.co/Ip7R7cYYdK pic.twitter.com/kfHQmwl4GC — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) October 1, 2017

Est-ce un attentat ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Le parquet antiterroriste a été saisi. L’enquête, ouverte notamment pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique », a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). L’assaillant « aurait crié Allah Akbar » en passant à l’acte, selon une source proche de l’enquête.

Daesh a revendiqué l'attaque, dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq et relayé par le centre américain de surveillance des sites jihadistes, SITE. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se montre prudent. «A partir du moment où le parquet anti-terroriste a été saisi, c'est qu'il y a cette possibilité, mais aujourd'hui nous ne pouvons l'affirmer de façon assurée», a-t-il insisté.

2 décès confirmés. 200 policiers mobilisés, la PJ procède aux premières constatations. Collomb s'exprime à 17h. #marseille @20minutes — Adrien MAX (@AdrienMAX9) October 1, 2017

Qui est l’auteur des faits ?

Selon La Provence, l’auteur des faits est âgé d’une trentaine d’années. Il n’avait aucun papier d’identité sur lui mais a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Il était connu pour des faits de droits commun, et ce sous plusieurs identités. On ignore pour l’heure s’il était suivi par les services spécialisés ou fiché S.

