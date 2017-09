Le Pontet: En fugue elle est séquestrée, battue et violée dans un hôtel

La police a pu rapidement identifier et interpeller les jeunes proxénètes. (image d'illustration) — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Après avoir quitté son foyer du Pontet (Vaucluse), une fille de 15 ans a fait une mauvaise rencontre. Deux jeunes hommes l’ont forcée à avoir des relations sexuelles relate La Provence ce samedi.

Prostituée de force

Au début de la semaine dernière, cette adolescente en fugue tombe sur deux jeunes hommes de 16 et 19 ans originaires de Marseille, selon une note de police consultée par La Provence. Ils l’ont battue, violée et séquestrée dans un hôtel du Pontet. Avant de la proposer à d’autres hommes.

Pour ce faire, ils prennent des photos d’elle et publient une annonce sur un site spécialisé afin de la prostituer. Elle reste enfermée dans sa chambre avec un téléphone portable fourni pour pouvoir échanger avec les « clients » qui la contactent. Et les adolescents encaissent l’argent. Deux jours plus tard, depuis un hôtel d’Avignon où elle est séquestrée, la jeune fille appelle le 17 et raconte son histoire.

Les investigations de la police permettent rapidement d’identifier ses bourreaux, interpellés dans la soirée de mercredi. Ce vendredi soir, ils étaient déférés au parquet en vue d’une mise en examen pour viol aggravé et proxénétisme.