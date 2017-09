Ligue Europa: L'OM valse en Autriche... Triste défaite de Marseille à Salzbourg (1-0)

Les Marseillais ont souffert à Salzbourg — Kerstin Joensson/AP/SIPA

L’OM perd 1-0 sur la pelouse du Red Bull Salzbourg.

Marseille est désormais troisième du groupe I, après deux journées.

Il ne faut pas paniquer, mais à trois jours d’un déplacement à Nice… C’est flippant.

Rudi Garcia avait fait tourner mais c’est Salzbourg, finalement, qui a fait valser l’OM. Les Marseillais s’inclinent en Autriche (1-0). Et dire que dans trois jours, il faudra se farcir la bande de Lucien Favre, à Nice… La crise s’était un peu éloignée ces dernières semaines. Mais à l’OM, elle n’est jamais bien loin.

>> Ça devait bien finir par arriver

L’OM a concédé les plus grosses occasions : le seul but du soir, marqué par Dabbur (73e), est donc parfaitement logique. Un joli mouvement, parti du côté gauche d’Evra… Mais toute la défense marseillaise s’est trouée sur ce coup-là. Elle avait déjà fait passer de violents frissons dans le dos de ses supporters, à quatre reprises. D’abord à la 19e, sur un coup franc lointain, quand les défenseurs ont oublié deux Autrichiens au marquage (parade de Pelé). C’est l’Albatros qui a fait trembler l’OM à la 30e, avec une improbable série de crochets devant l’avant-centre Dabbur (qui manque sa frappe, arrêtée par Rami sur la ligne). Un bug Sarr/Rami a failli tourner à la catastrophe, à la 38e, et Pelé a sorti un très bel arrêt, à la 47e, après une erreur de Sarr.

Red Bull gomme des brêles. — Blaah (@CamelusBlaah) September 28, 2017

>> Thauvin joue bien mais pour rien

C’était le meilleur Marseillais ce jeudi soir. Dans tous les bons coups, Thauvin a été à l’origine des deux plus beaux mouvements marseillais : à la 16e, il a tenté de lancer un joli mouvement à trois avec une belle feinte de frappe. C’est encore avec ses potes Germain et Lopez qu’il a bien combiné, à la 57e : jolie chevauchée de FloTov, Germain a voulu le récompenser en lui remettant le ballon… C’était presque trop altruiste. Deux minutes plus tard, un coup franc de l’Orléanais a frôlé le poteau de Walke. Quand ça ne veut pas…

Thauvin fait quand même un très bon match aussi. Souvent les bons choix. #SALOM — Florent Toniutti (@ChronicTactic) September 28, 2017

>> Rudi Garcia intrigue encore

Sanson, Sarr, Kamara, Lopez : quatre joueurs ont commencé cette rencontre à un poste qui n’est pas le leur. Sarr, latéral droit improvisé, et Sanson, improbable milieu gauche, sont les deux Marseillais qui ont le plus souffert ce jeudi soir, avec Evra, qui, tout capitaine qu’il était, ne viendra pas concurrencer Amavi pour les gros matchs. Le onze de Garcia a donc beaucoup intrigué. Ses trois changements, juste après le but, ressemblaient à une petite crise de panique. Faire rentrer Mitroglou pour qu’il dispute ses premières minutes, très bien… Mais faire sortir Thauvin, le meilleur olympien ?

Surtout que l'attaquant grec, de retour de blessure, n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et tout le monde sait que le Red Bull, sans rien pour accompagner, ce n'est pas très digeste...