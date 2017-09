Stupéfiants, voitures volées, faux papiers... Opération de contrôle européenne sur le port de Marseille

Les policiers vérifient les numéros de série des véhicules. — Adrien Max / 20 Minutes

Ce contrôle s’inscrit dans une opération à l’échelle européenne. 29 pays sont concernés.

Il s’agit surtout d’un laboratoire pour la police, les données récoltées permettent de définir telles ou telles pistes de travail.

Un concert de klaxon. C’est dans ce brouhaha qu’une soixantaine de policiers, douanes et CRS ont procédé au contrôle de 700 passagers et de 440 véhicules mercredi matin, sur le port de Marseille ( Bouches-du-Rhône). Tous étaient inspectés, de près ou de loin, avant de prendre la direction d’Alger ou d’Oran (Algérie) par ferry. De quoi retarder (le moins possible d’où un tel dispositif) la file d’attente et de susciter un peu d’impatience.

Les véhicules de police stationnés sur le port de Marseille. - Adrien Max / 20 Minutes

Cette opération, d’envergure nationale et même européenne puisque 29 pays étaient concernés, était menée à la fois par les CRS, les douaniers, la sûreté publique et la police aux frontières. En tout, une soixantaine de personnes étaient mobilisées. « Il s’agit de lutter contre tous les trafics, d’armes, de stupéfiants, de voitures volées et de faux documents », explique la responsable de l’opération, Marjorie Ghizzoli, commissaire divisionnaire et chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.

Chacun sa spécialité

Les contrôles, aléatoires comme ciblés, étaient menés conjointement par les différentes forces en présence. « Les CRS se concentrent sur les contrôles routiers, les services de douanes s’intéressent aux armes et aux stupéfiants, la police aux frontières repère les faux documents et les voitures volées. Chacun a son cœur de métier », précise Marjorie Ghizzoli.

Une voiture, un peu chargée, en plein contrôle. - Adrien Max / 20 Minutes

Coffres remplis, parfois même jusqu’à en déborder, valises empilées sur les barres de toit, la principale difficulté saute aux yeux : beaucoup de véhicules sont pleins à craquer. Il s’agit aussi de repérer les véhicules suspects parmi les 500 contrôlés en cette matinée. Les numéros de séries sont inspectés, mais pas seulement. « On se base essentiellement sur notre expérience. On vérifie la cohérence des papiers fournis mais les techniques de maquillage évoluent beaucoup. On se doit d’évoluer en même temps », dévoile sans trop en dire un agent de la police aux frontières.

Les personnes contrôlées ne semblent pas si étonnées que ça devant un tel dispositif. Adem, dont le 4X4 qui sent le neuf est méticuleusement inspecté par l’expert en voitures maquillées, reste calme. « J’arrive de Metz je suis venu voir de la famille et des amis et je retourne à Alger. Ça ne m’étonne pas de tels contrôles et je trouve ça logique » considère-t-il.

Laboratoire

Pendant ce temps, un agent de la police aux frontières inspecte les pièces d’identité et les permis de conduire des occupants d’une voiture. Armée d’une loupe, il cherche le moindre indice qui pourrait le mettre sur la piste d’un faux document. Au total, près de 277 documents seront contrôlés dans la matinée.

Un agent de la PAF vérifient les documents. - Adrien Max / 20 Minutes

Si le bilan comptable de la journée peut sembler maigre, 21 contraventions, cinq défauts de permis et quatre défauts d’assurance, de telles opérations servent de laboratoire pour les forces de l’ordre. « Les éléments récoltés nous permettent de confirmer ou d’infirmer certaines pistes. Ils nous servent de base de données pour confronter les directions à prendre dans notre travail. », explique-t-on à la sûreté départementale. L’envergure de l’opération, 29 pays européens, permet également de centraliser beaucoup d’informations précieuses.