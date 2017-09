Cash Investigation: Les salariés d'un entrepôt Lidl en grève dans les Bouches-du-Rhône contre les conditions de travail

Des syndicats de Lidl réclament une hausse générale de salaires de 1% — PHILIPPE HUGUEN AFP

Les salariés souhaitent obtenir de meilleures conditions de travail.

Ils veulent également la réintégration d’un de leur collègue licencié abusivement selon eux.

« Allô. On est mal patron, on est très mal ». La publicité de Lidl se moquant de ses concurrents pourrait faire l’effet boomerang. Depuis la diffusion mardi soir d’un reportage de Cash Investigation sur les pratiques du distributeur, l’enseigne semble « mal, très mal ». Des salariés d’un entrepôt de la marque à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône sont en grève ce mercredi. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le licenciement, selon eux abusif, de l’un de leurs collègues, a-t-on appris de sources syndicales.

>> A lire aussi : «Cash Investigation»: L'enseigne Lidl attaquée et parodiée sur les réseaux sociaux

Améliorer les conditions de travail

Le mouvement de grève a débuté mardi, il doit durer au moins jusqu’à jeudi matin, a précisé à l’AFP Christophe Polichetti, délégué syndical et secrétaire général de la CGT Lidl Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aucun camion ne sort de l’entrepôt, qui emploie environ 150 salariés, depuis mercredi matin, et les magasins de la région pourraient connaître des problèmes d’approvisionnement en produits frais et en fruits et légumes, a-t-il affirmé. Environ 50 salariés sont en grève, selon lui.

Le service com' de Lidl ce soir. pic.twitter.com/8kG0nMQwEA — Hugo Kut (@HugoKut) September 26, 2017

Au Rousset, les salariés réclament « un changement des pratiques de management », l’arrêt « des menaces et des grossièretés » de la part de l’encadrement, et des avancées sur la façon dont sont décidés les plannings, a notamment détaillé le syndicaliste. Il explique avoir été « soulagé » de voir les conditions de travail dans l’entreprise rendues publiques par le reportage diffusé sur France 2 : « J’aimerais envoyer des fleurs » à la journaliste Sophie Le Gall qui l’a réalisé.

>> A lire aussi : Harcèlement au travail: Le management de Lidl a-t-il provoqué le suicide d'un salarié?

Réintegrer un collègue

Le reportage, intitulé « Travail, ton univers impitoyable », pointait en pleine réforme du Code du travail des méthodes de management aux conséquences parfois très lourdes, chez Free/Iliad et Lidl, entreprise allemande.

Les syndicats du Rousset (CGT, CFDT, UNSA et Sud) réclament par ailleurs la réintégration d’un collègue, licencié selon eux pour « faute grave » après avoir quitté son poste 17 minutes avant l’heure. « Il avait prévenu ses supérieurs et on lui reproche d’avoir prêté son badge à un intérimaire, qui sans cela, ne pouvait pas aller travailler », a relaté Christophe Polichetti.

" Pas le droit de boire de l'eau en caisse pour pas perdre de temps à aller aux toilettes" Révoltant, à vomir. #cashinvestigation #lidl — Miss Ives (@_miss_ives_) September 26, 2017

« C’est une sanction complètement disproportionnée », ajoute le représentant du syndicat UNSA, Frédéric Blanc, qui dénonce les « abus de pouvoir » dans l’entreprise. « J’invite la ministre du travail à venir nous voir, pour lui expliquer la réalité de comment ça fonctionne », ajoute-t-il. Contactée par l’AFP, la direction de Lidl n’a pas réagi dans l’immédiat.