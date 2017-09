Logement: Un jury citoyen à Salon-de-Provence pour attribuer les HLM

Illustration d'une tour HLM — A. GELEBART / 20 MINUTES

Un jury de citoyens tirés au sort trie les dossiers prioritaires à l’attribution d’un logement social.

Ils rendent ensuite un avis consultatif.

Le maire assure que ce système permet d’éviter les soupçons de clientélisme.

Selon une étude sur l’attribution des logements sociaux menée par le ministère de l’égalité des territoires et du logement en janvier 2013, 42 % des demandeurs d’un logement social jugent les règles d’attribution « peu claires ».

A Salon-de-Provence, les trois quarts des 44.000 habitants sont éligibles au logement social. Or, en 2014, et pour la première fois en France, un jury un peu particulier a été mis en place pour aider la municipalité dans l’attribution des HLM et éviter ainsi les soupçons de clientélisme.

Des dossiers anonymes

Une fois par mois, et ce depuis deux ans, ils sont une dizaine à se réunir en comité consultatif du logement social. Ce groupe est composé de 8 citoyens, tirés au sort parmi 70 candidats volontaires. Siègent également quatre personnes issues d’associations du secteur du logement et à vocation sociale.

Le maire de Salon-de-Provence et les membres du jury en plein examen d'un dossier. - Mairie de Salon-de-Provence

Leur rôle ? Etablir une liste de critères de priorité pour évaluer et classifier les demandes déposées. Pour cela, les dossiers ont été anonymisés, afin d’éviter de privilégier untel plutôt qu’un autre… Chaque membre de ce jury citoyen dispose uniquement du montant des revenus du demandeur et de sa situation familiale et professionnelle. « Nous savons également s’il est hébergé par des familles ou des amis pour juger l’urgence de la demande », précise Corinne Adda.

>> A lire aussi : Plan logement: Quelles mesures seront bénéfiques aux jeunes… ou pas ?

Vote à main levée

Cette quinquagénaire a cherché toute sa vie à obtenir un logement social à Salon-de-Provence, en vain. C’est par curiosité qu'elle a souhaité intégrer le comité en 2014. Aide-soignante auprès de personnes en difficulté, Corinne Adda a eu du mal à se prononcer sur les premiers dossiers, consciente de l’enjeu que cela représente pour les demandeurs de logements sociaux. « C’était compliqué, se souvient-elle. Je sortais de la salle en me demandant : " Est-ce qu’on a pris la bonne décision ? " Je me remettais beaucoup en question. »

APL, HLM... Le gouvernement dévoile ce mercredi sa «stratégie logement» pour construire plus en dépensant moins https://t.co/d1Cr26nony pic.twitter.com/1uyac2OXAC — 20 Minutes (@20Minutes) September 20, 2017

Pour chaque appartement libre, le jury examine les dossiers candidats, quitte à procéder au vote à main levée pour trancher. A leurs côtés, deux élus municipaux, la responsable du service logement de la ville et… le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard (Les Républicains). Mais ce dernier l’assure, il n’est là que pour apporter des informations complémentaires susceptibles d’aider le jury dans son choix.

« Cela a beaucoup apaisé les choses »

« Par exemple, face à un candidat atteint de handicap, je leur lis l’avis médical du médecin que j’ai à ma disposition, mais que je ne peux leur fournir dans le dossier », explique-t-il. Le service logement de la ville reçoit en effet chaque candidat pour connaître avec précision les critères de sa demande.

INFOGRAPHIE. Bretagne: Les demandes de logements sociaux en forte progression https://t.co/boy8W8NBWg — 20 Minutes (@20Minutes) July 3, 2017

Après trois ans d’expérimentation, l’édile se félicite de ce système d’attribution. « Cela a beaucoup apaisé les choses, grâce à un système transparent. Untel n’a pas eu de logement social car il n’avait pas la carte du parti ou n’avait pas collé d’affiche, on l’entend partout… »

Un avis consultatif

Corinne Adda abonde : « Dans certaines villes, ça se passe par faveur. Là, avec un jury de citoyens, il n’y a pas de faveur de la part des politiques. Et même, en tant que citoyen comme les autres, on est plus à la place des demandeurs qu’un politique, qui n’a pas la vie d’un candidat au logement social ! »

>> A lire aussi : Logement: Le gouvernement veut modifier la base de calcul des APL

L’avis reste toutefois consultatif, même si le maire assure qu’il est presque toujours suivi par ses services. Et sur les 4.500 logements sociaux, la mairie n'en gère que 1.400. A Salon-de-Provence, 2.300 demandes sont en cours d'étude à l’heure où ces lignes sont écrites, pour environ 400 logements qui se libèrent chaque année.