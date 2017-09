Des traces de plomb et de solvants dans certaines écoles de Paca

Une école primaire (illustration) — KRISTIN STREFF/Lincoln J/AP/SIPA

Dans son édition du jour, La Provence reprend une étude de l’association Robin des Bois qui vise à évaluer la présence de plomb et de solvants dans le sol de certaines écoles de France. Baptisée « Votre école est-elle toxique ? », l’étude révèle notamment que certaines écoles de la région Paca sont classées C dans une nomenclature allant de A à C.

>> A lire aussi : Du gaz radioactif dans une école maternelle des Hautes-Alpes

Une école de Marseille et un lycée de Vedène classés C

Il s’agit notamment de l’école des Aygalades dans le 15e arrondissement de Marseille, ainsi que du lycée professionnel du domaine d’Eguilles à Vedène dans le Vaucluse. Dans ces écoles, l’association préconise de prendre des mesures techniques de gestion ou sanitaires.