Marseille: Neymar à l'OM, la petite blagounette d'Emmanuel Macron, venu présenter les JO-2024

Emmanuel Macron en visite à Marseille. — J.-P. Pelissier / AFP

Le président de la République est aussi supporter de l’OM, et il ne s’en cache pas. En visite à Marseille pour présenter le site des épreuves de voile des Jeux olympiques 2024, Emmanuel Macron n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une petite vanne, glissant que le PSG et l’OM pourraient échanger des joueurs… Et si possible, Neymar. C’est un journaliste de l’AFP, présent sur place, qui raconte la scène :

Quelqu'un dit: ils pourraient échanger aussi des joueurs. Macron: «c'est quand que Neymar vient à Marseille?» Rires, fin de l'histoire. — EBarranguet@AFP (@EBarranguet) September 21, 2017

L’histoire ne dit pas qui l’OM enverrait à Paris en échange. On propose Clinton Njie, qui marque un but toutes les 42 minutes, cette année, en Ligue 1… C’est bien mieux que le Brésilien.

>> A lire aussi : OM-Amiens: C'est donc Clinton Njie, le «grand attaquant» de Marseille? (On déconne. Enfin...)

Pas d’annonce particulière

La visite d’Emmanuel Macron à Marseille s’est sinon déroulée sans annonce particulière. Interpellé par un anti-JO lors d’un bref bain de foule, le président de la République a simplement lâché un : « Il y a des gens qui râlent tout le temps pour tout. Donc râlez ! »