Marseille: Malgré la polémique, Stéphane Ravier (FN) veut son «stade Jean-Pierre Papin»

Jean-Pierre Papin lui a fait faux bond, mais pour Stéphane Ravier (FN), « ce n’est que partie remise ».

La mairie centrale de Marseille (LR) n’est pas du tout favorable à ce projet de naming.

Pour beaucoup, ça ressemblait à un camouflet. Pour lui, c’est un simple contre-temps. Le sénateur-maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, Stéphane Ravier, en est convaincu : il va bien réussir à baptiser un terrain de son quartier le « stade Jean-Pierre Papin ». Et pourtant, ledit Papin lui a posé un lapin, refusant, à la dernière minute, de venir ce vendredi à une cérémonie organisée par l’élu frontiste. « Ce n’est que partie remise, assure à 20 Minutes Stéphane Ravier. Jean-Pierre Papin, via son agent, s’est engagé par écrit à venir, lorsque nous aurons obtenu l’accord de naming. »

« C’est essayer de lui faire à l’envers », s’énerve un proche de Papin

Car sans naming, pas de Papin. Stéphane Ravier a bien tenté de rattraper le coup, à la dernière minute, en proposant une « cérémonie des Papin d’Or », pour récompenser les meilleurs attaquants du quartier. « Ce n’était pas le deal ! Cette cérémonie, c’est essayer de lui faire à l’envers », s’agace un conseiller de JPP, auprès de 20 Minutes. C’est sensiblement (dans une version plus polie, toutefois), ce qu’a dit le Ballon d'Or à La Provence, ce mercredi matin : « La raison avancée n’était pas la bonne, donc je ne viendrai pas. »

« Je comprends sa réaction, il a un emploi du temps chargé, il se déplace quand le jeu vaut la chandelle, démine Stéphane Ravier. Ce n’est pas un caprice, je comprends qu’il veuille remettre à plus tard sa venue. » Car oui, Ravier en est convaincu, Papin va finir par se pointer. « Un stade Jean-Pierre Papin, c’est une idée séduisante, puisque Jean-Pierre a joué à Marseille », nous glissait effectivement mardi un responsable de l’agence de communication valenciennoise troiscent60°, qui a monté le projet. Mais est-ce toujours d’actualité après cet improbable imbroglio des Papin d’Or ? Impossible de le savoir : ni l’agence, ni Jean-Pierre Papin n’ont répondu à nos (nombreux) appels et SMS, ce mercredi.

Guéguerre politicienne

De toute façon, pour rebaptiser le terrain des Mourets, il faut l’accord de la mairie centrale, tenue par le Républicain, Jean-Claude Gaudin. Autant dire que ce n’est pas gagné. « C’est non pour ce stade-là, tranche Richard Miron, l’adjoint en charge des sports. Si demain, on doit baptiser un stade Jean-Pierre Papin, on prendra un stade aux normes fédérales, avec des vestiaires. »

« Sans mauvais jeu de mots, c’est de la politique à deux balles, s’emporte Stéphane Ravier, qui espère que Jean-Claude Gaudinhimself se saisira du dossier. Soit il se plie aux caprices politiciens de son adjoint, soit il agit dans l’intérêt général des gamins qui jouent dans ce stade. »

« Jean-Pierre qui ? » ose un gamin

Des petits qu’on n’a pas trouvés bouleversés, ce mercredi après-midi, à l’entraînement. Les parents étaient un peu déçus par l’annulation de JPP, les dirigeants du club déplorent qu’il « mélange foot et politique. » Mais les gamins… « Jean-Pierre qui ? », a même osé un impudent, maillot du Real Madrid sur les épaules.