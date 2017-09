OM-Amiens: C'est donc Clinton Njie, le «grand attaquant» de Marseille? (On déconne. Enfin...)

Clinton Njie a marqué un doublé en deux minutes, ce dimanche à Amiens. — F. Lo Presti / AFP

Malgré un match très terne, l’OM se redonne de l’air en battant Amiens 2-0, ce dimanche après-midi.

Les Marseillais sont désormais sixièmes de Ligue 1, à trois points du podium.

Ils peuvent remercier leur improbable sauveur : Clinton Njie.

En un peu plus d’une heure, il n’a joué que 14 ballons. Une paille. Mais il a marqué deux buts, en deux minutes, d’ailleurs. Ce match de Clinton Njie, face à Amiens, c’est le symbole parfait de son début de saison. Le Camerounais n’a pas beaucoup l’occasion de se montrer… Mais quand il est là, il score. Njie a déjà marqué 5 fois, cette saison, en Ligue 1, pour seulement 210 minutes passées sur le terrain.

5 - Clinton N’Jie en Ligue 1 :

2017/18 : 5 buts en 4 matches

2016/17 : 4 buts en 22 matches.

Mutation. pic.twitter.com/ltTSiUFvo6 — OptaJean (@OptaJean) September 17, 2017

Un but toutes les 42 minutes, vous ne rêvez pas, Clintonest l’un des buteurs les plus efficaces de ce début de Ligue 1. Le plus improbable, aussi : ce dimanche, face à Amiens, Clinton Njie a d’abord marqué… du bide, sur une passe décisive du défenseur amiénois Khaled Adenon (qui est passé tout près d’un très beau contre son camp, soit dit en passant). Ce n’est pas la première fois cette saison que Clinton Njie a besoin de l’aide d’un défenseur pour marquer :

Face à Dijon, il inscrit son premier but d’une étrange tête, à genoux sur la pelouse du Vélodrome. Le ballon fait un double contact chelou contre le pied du défenseur Valentin Rosier et trompe Baptiste Reynet.

Toujours face aux Bourguignons, son deuxième but est un modèle de ClintonNjisme : rush ultra rapide sur le côté droit, il repique dans l’axe, va s’empaler dans un défenseur, oublie Valère Germain, et frappe, de loin. Son ballon est évidemment contré par un défenseur et lobe Reynet.

njie déjà 5buts cette saison dont 4 où il n'a pas fait exprès et plaide non coupable — hugo (@hugoguillemet) September 17, 2017

Njie premier au classement des buteurs de l'oesophage loin devant Neymar (0 but de l'oesophage) et Mbappé (0 but de l'oesophage). #Opta — PoF (@PoF28) September 17, 2017

Soyons objectifs, et précisons que le second but d’Njie, ce dimanche face à Amiens, est la concrétisation d’une belle action collective, où le Camerounais traverse seul la surface de réparation. Mais bon, cette jolie action ne nous fera pas pour écrire qu’Njie est le grand attaquant qu’il manque à l’OM, tant que le Grec Mitroglou est à l’infirmerie et alors que Valère Germain, très efficace en Ligue Europa (5 buts), reste muet en Ligue 1. Mais dans la rotation, il peut être utile, sourit Rudi Garcia :

Il y aura une concurrence féroce, quand on est l'OM tout le monde doit se bouger pour gagner sa place. Clinton est rapide, Valère est davantage un joueur d'équipe et Mitroglou a encore un profil différent !

Avant d’inscrire ce doublé, Clinton Njie avait été plus que discret (zéro tir, un carton jaune). Certes, il n’était pas vraiment servi par le « plan de jeu » de l’OM, qui consistait surtout à bazarder des ballons devant, entre une passe loupée et un contrôle foiré. Mais le Camerounais n’a pas non plus proposé quoi que ce soit d’intéressant. Mais à la 52e, il était au bon endroit au bon moment. C’est ça aussi, un grand attaquant…