Banderole LV2: En colère, les supporters de l'OM en appellent à la virilité du proprio, Frank McCourt

La banderole mythique (et floue, désolé). — J.S.-M. / 20 Minutes

Le spectacle sur le terrain est incertain, celui dans les tribunes garanti, ce jeudi soir, à l’occasion de ce délicieux OM-Konyaspor. Fâchés contre leur direction, leur entraîneur, et leur équipe, les supporters Marseillais ont déployé une banderole mythique au coup d’envoi. On vous la livre telle quelle, et donc en VO : « 118 M€ for what ? Who is the boss in this club ? McCourt, get your balls out ! »

Première banderole de la soirée au Vélodrome. En anglais s'il vous plaît... #OMKON pic.twitter.com/Qw09GwAY3Y — Clément Chaillou (@ClementChaillou) September 14, 2017

Si vous avez séché les cours d’anglais, comme Benjamin Mendy, voilà une traduction qu’on a tentée élégante : « 118 millions pour quoi ? Qui est le patron dans ce club ? McCourt, montre-nous ce que tu as dans le ventre. » Techniquement, c’est juste en dessous en fait.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Ligue Europa: L'OM a déjà la pression... Nice étrenne un nouveau statut... Marseille-Konyaspor et Waregem-Nice à vivre en live

En grève, plusieurs groupes d’ultras ont appelé les supporters à ne rentrer au stade qu’à la dixième minute de la rencontre. Promesse tenue. Ils ont alors mis le feu, littéralement, au Virage Sud.