OM-Konyaspor (1-0): Des supporters bouillants mais une équipe bien tiède... Service minimum pour Marseille

Les supporters de l'OM n'étaient pas nombreux mais ils étaient chauds. — A.C. Poujoulat / AFP

Triste match pour l'OM qui a beaucoup peiné face à Konyaspor (1-0).

Les supporters du virage sud ont assuré le spectacle, dans un Vélodrome quasi vide.

La crise n’est pas encore enrayée mais l’hémorragie est un peu maîtrisée. Après avoir encaissé neufs buts lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, l’OM s’est péniblement défait des modestes Turcs de Konyaspor ( 1-0). Service minimum pour ce premier match de poule de Ligue Europa.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Ligue Europa: Rami délivre le Vélodrome... Revivez le live par ici

Et Konya craqua.

Sur coup de pied arrêté, évidemment. C’était donc un vrai match de coupe, avec son vrai but de coupe, en l'occurence un coup de boule de Rami sur un corner de Payet (48e). Très défensifs, multipliant les fautes, les joueurs de Konyaspor ont résisté au courage en première mi-temps et ont vaillamment tenté de revenir en seconde… Ils ont fait trembler l’OM jusqu’au bout, avec notamment une belle frappe en première intention de Bourabia, sur la transversale de Pelé (59e)… Et ces deux corners péniblement dégagés par la défense marseillaise, dans le temps additionnel, on en parle ?

C’était Dimitri Payet ou son cousin ?

En première mi-temps, il a enchaîné les pertes de balles idiotes et les choix malheureux. Avant de se faire un peu pardonner à la 47e, en adressant une passe décisive à Rami, sur corner. Le Réunionnais nous a de nouveau agacés peu après l’heure de jeu, manquant le cadre sur un ballon qui avait une bonne tête de « ballon du break ».

Payet ne serait même pas titulaire en équipe de La Réunion en ce moment. Même Laurent Robert doit être meilleur. #OMKON — J.Laloye/N.Beunaiche (@Zonemixte) September 14, 2017

Un Vélodrome presque vide…

C’est l’équation fatale : crise + adversaire pas très sexy + match le jeudi. L’OM a battu le record de la plus faible affluence depuis la rénovation du Vélodrome. 8 649 personnes ont assisté à ce savoureux (on déconne) OM-Konyaspor. Ils étaient 9 107 pour la réception de Groningen, en novembre 2015. Les amateurs d’histoire préciseront que la pire affluence de l’histoire de l’OM date de 1965, avec 434 courageux pour un match contre l’US Forbach. On se rassure comme on peut…

Une banderole déjà mythique. - A.C. Poujoulat / AFP

>> A lire aussi : Banderole LV2: En colère, les supporters de l'OM en appellent à la virilité du proprio, Frank McCourt

… Mais viril.

Les supporters marseillais n’étaient donc pas bien nombreux, mais ils étaient chauds. Un mercato décevant et deux défaites de rang leur ont fait recracher leur tisane. « [Elle] nous a écœurés, voilà de quoi la réchauffer », a rugi le Virage Sud à la 15e minute, s’enflammant de fumigènes et de pétards. Une ambiance bouillante, qui contrastait avec le silence glacial du début de match : les Ultras ont boycotté les dix premières minutes. Ce qui nous a laissés le temps de profiter des banderoles, très drôles. Dont la déjà mythique (et plutôt virile) : « McCourt, get your balls out ! ». Restons polis dans la traduction : « Montre-nous ce que tu as dans le ventre. » Enfin, juste en dessous, techniquement.