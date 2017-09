OM: La minute boule de cristal... Konyaspor sera quel genre d'adversaire en Ligue Europa?

FOOTBALL «20 Minutes» a contacté deux marabouts et trois cartomanciennes... Non, en vrai, on a appelé plein d'experts du foot turc pour se rencarder sur l'adversaire de l'OM ce jeudi...

Les supporters de Konyaspor sont chauds, en tout cas (ici contre Besiktas en supercoupe). — STR / AFP

Des ailiers chauds bouillants, un coach opportuniste, une arrière-garde flippée : voilà, à grands traits, à quoi ressemble cette équipe de Konyaspor.

Les Turcs affrontent un OM en plein doute, ce jeudi (21h05), au Vélodrome.

Cinq défaites, un nul : voilà l’impressionnant bilan de Konyaspor la saison dernière en phase de poules de la Ligue Europa. On vous voit venir : « Ça va donc être du gâteau pour l’OM ». C’est oublier un peu vite que Marseille est en crise, et que ce genre de match n’est jamais facile pour un club français. Voilà à quoi s’attendre.

>> A lire aussi : Wilfried Moke (Konyaspor) veut taper l'OM «pour ne pas décevoir ses potes fans du PSG»

Un adversaire coriace, qui joue le match de sa vie. « On sait qu’on est l’outsider mais on veut faire un résultat, on est beaucoup plus expérimentés que l’an dernier », balance d’entrée l’attaquant de Konyaspor Deni Milosevic, depuis sa chambre d’hôtel, à deux pas du Vélodrome. « J’ai envie de faire réfléchir certains clubs qui m’ont négligé », glisse le défenseur Wilfried Moke, formé en région parisienne (ce qui lui fait une deuxième raison de vouloir battre Marseille).

Wilfried Kone va jouer son premier match contre un club français depuis son départ. - Konyaspor

« Ils n’ont peur de rien ! Ils s’en battent les reins si c’est l’OM, si c’est Barcelone », ajoute, dans son style caractéristique, Pascal Nouma. « Il ne faut pas les prendre à la légère », rappelle l’ancien attaquant, icône du football turc. « Je pense que s’ils ont perdu ce week-end [face à la modeste équipe d’Alanyaspor], c’est parce qu’ils avaient la tête à la Ligue Europa, ajoute Ricardo Faty, actuellement à Bursaspor. D’ailleurs, ils avaient un peu fait tourner ! »

Attention à la purge… Ils procéderont surtout en contre. « Je pense qu’ils attendront Marseille dans leur camp et qu’ils joueront en contre dans leur dos », annonce Adrien Regattin, actuellement à Osmanlispor, et qui connaît bien l’actuel entraîneur de Konyaspor, Mustafa Resit Akcay : « C’est avec lui qu’on a fini premier de notre poule devant Villarreal l’an dernier, c’est un bon entraîneur, très réputé », glisse l’ancien Toulousain.

Le 1er but #Konyaspor très intéressant dans sa construction, sérieux défensivement + transition off parfaitement exploitée : #OMKON pic.twitter.com/Vzx1nCCXQ7 — Romain Peli (@RomainPeli) September 7, 2017

« L’ancien entraîneur avait instauré un jeu de passes et de possession. Ce n’est plus le cas cette année, d’autant qu’ils ont perdu Bajic, leur meilleur attaquant », acquiesce le journaliste Yusuf Kenan Calik, installé à Istanbul. Désormais, Konyaspor joue sans vrai numéro 9, avec des ailiers et des milieux offensifs qui permutent. Pour Calik, « l’OM ne doit surtout pas perdre le ballon au milieu de terrain parce qu’ils montent très vite, ils jouent bien dans les espaces vides ». Aïe, l’entrejeu, c’est justement le point faible de l’OM en ce moment. Heureusement, les ailiers de Konyaspor peuvent être un peu individualistes : « Un bon marquage devrait les éliminer », assure le journaliste.

Leur gardien n’est pas dingue, leur défense non plus. « Ils sont prenables défensivement », euphémise Ricardo Faty, évoquant une arrière-garde « disciplinée mais pas très robuste. » Une défense new look : « En plus de Bajic, ils ont vendu leur latéral gauche et Vukovic, le leader de la défense, l’an dernier. Leurs remplaçants ne sont pour l’instant pas au même niveau », lâche Ridvan Nicolas Erdem, commentateur du championnat turc pour différents médias. La recrue Petar Filipovic a vécu un calvaire le week-end dernier face à Alanyaspor : il a provoqué un penalty puis marqué contre son camp.

>> A lire aussi : Si quelqu'un a compris les choix de Rudi Garcia lors d'OM-Rennes, qu'il parle maintenant (ou se taise à jamais)

Quant à leur gardien, Serkan Kirintili… « Il a eu de bonnes heures, mais il est parfois en difficulté sur les frappes lointaines, notamment sur les coups de pied arrêtés un peu excentrés », achève Erdem. On espère que Dimitri Payet prend des notes.

Un parcage bouillant ? « Les supporters sont chauds, comme partout en Turquie », se marre Pascal Nouma. Leur stade est d’ailleurs à huis clos pour cinq matchs : la finale de la supercoupe s’est soldée par une immense bagarre après un envahissement du terrain. Et un fan aurait jeté un couteau sur la pelouse, en plein match.

Mais rassurez-vous, on ne verra sans doute pas jeudi au Vélodrome les scènes de Lyon-Besiktas au printemps. Selon une première estimation (ce mercredi après-midi), environ 1.000 supporters turcs vont faire le déplacement, dont une bonne partie d’expatriés qui vivent en France. Le dispositif policier autour du stade sera tout de même renforcé, avec des agents turcs, des « spotters » chargés de repérer d’éventuels fauteurs de trouble. Et les policiers auront aussi à l’œil les Marseillais, qui, certes, ne seront pas bien nombreux (entre 10.000 et 12.000 personnes attendues) mais qui sont remontés comme des coucous…