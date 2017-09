Carte de fidélité: Le dealer offrait des jeux à gratter à partir de 20 euros d'achat

Un consommateur de résine de cannabis en train de se rouler un joint. — KROD/WPA/SIPA

La pratique était courante à Marseille, elle débarque désormais dans le Vaucluse : une sorte de carte de fidélité a été découverte dans la sacoche d’un dealer, interpellé ce mardi à Cavaillon, rapporte Vaucluse-Matin.

Toutes les infos sont sur le flyer : les produits proposés (« shit, coke, beuh »), les horaires d’ouverture du point de deal (il ferme à 2 heures du matin le week-end) et son adresse, avec une petite carte pour ne pas se perdre sur le chemin. Et le dealer proposait donc cette offre imbattable : à partir de 20 euros d’achat, il offrait un jeu à gratter Goal. Et à partir de 50 euros un paquet de cigarettes.

Ce jeune homme de 19 ans a été condamné ce mercredi à un an de prison, dont six mois ferme. Un peu plus de 200 grammes de cannabis, 31 grammes de coke, et, justement, des jeux à gratter, ont été découverts dans sa sacoche, indique le quotidien régional. Le jeune homme a nié les faits jusqu'au bout.