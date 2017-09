Marseille: Forte mobilisation contre la réforme du code du travail

Jean-Luc Mélenchon lors la manifestation contre la reforme du code du travail à Marseille. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Jean-Luc Mélenchon a promis de faire reculer Emmanuel macron sur la reforme du code du travail.

Les représentants syndicaux estiment que la mobilisation est aussi importante que pour les plus grosses manifestations de 2016.

7.500 selon la police, 60.000 selon la CGT. Les traditionnels écarts de chiffres n’ont pas échappé à la règle en cette rentrée sociale, encore moins à Marseille ( Bouches-du-Rhône). Ils étaient en tout cas très nombreux à répondre à l’appel de la CGT, Solidaires et FSU pour s’opposer à la réforme du Code du travail d’Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est venu saluer la tête du cortège à son arrivée.

A peine avait-il pointé le bout de son nez qu’une horde de journaliste lui a sauté dessus pour recueillir ses impressions, lors de ce premier rendez-vous social depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a promis de « faire reculer » le président sur sa réforme du droit du travail.

Au niveau de 2016

« Nous ne sommes pas en train de faire des barouds d’honneur mais d’organiser une défense implacable du Code du travail », a-t-il déclaré. « Ce qui va être la surprise c’est qu’il va finir par céder, ce pays ne veut pas du monde libéral. Ici, c’est la France c’est pas l’Angleterre », a-t-il ajouté.

Pour plusieurs représentants syndicaux, la #manif est une réussite "on mobilise autant que les plus grosses de 2016" @20Minutes #Marseille pic.twitter.com/4jbEkfqgHo — Adrien MAX (@AdrienMAX9) September 12, 2017

Il a fini par rejoindre les militants de la France insoumise, positionnés en fin de cortège. En tête, Olivier Mateu, secrétaire général de l’union départementale de la CGT dans les Bouches-du-Rhône s’est montré satisfait d’une telle mobilisation. « Pour une première manifestation de rentrée c’est un très bon niveau. On atteint celui des plus grosses manifestations de 2016 », se réjouit-il. Pour lui, les Français ont de multiples raisons de manifester : « la reforme du code du travail est une remise en cause de tous les acquis sociaux. Cette année encore les patrons du CAC 40 vont se partager un butin toujours plus important », dénonce-t-il.

Un avertissement

François, 35 ans, est fonctionnaire dans la protection judiciaire de la jeunesse. Il est aussi représentant syndical de la CGT. Lui aussi était déjà présent pour les manifestations à l’automne 2016, et pour lui la mobilisation de ce mardi est aussi importante que les plus grosses de 2016. En manifestant, il souhaite avertir le président. « On ne va pas s’incliner devant son processus antidémocratique. En 2016 c’était le 49-3, aujourd'hui ce sont les ordonnances. Il ne peut pas nous imposer de telles réformes alors qu’à peine 20 % de la population a voté pour lui », prévient François.

Quelques incidents ont éclaté à la fin de la manifestation, des militants antifascistes ont renversé des poubelles et jeté des pétards en direction des policiers. La CGT a d’ores et déjà prévu une nouvelle journée d’action le 21 septembre prochain contre la reforme du Code du travail, en espérant une mobilisation encore plus importante. Ils espèrent ainsi maintenir la pression sur le président. Jean-Luc Mélenchon et les insoumis défileront, eux, le 23 septembre contre le « coup d’État social » d’Emmanuel Macron.