OM: Deux semaines de trêve après une rouste, c’est idéal pour s’en remettre ou ça fait gamberger?

En général, les footballeurs aiment enchaîner rapidement après une telle déculottée.

Une longue pause doit être bien gérée par le staff, particulièrement au niveau de la préparation mentale...

« Ça va, t’as passé de belles vacances ? » C’est la rengaine dans 99,9 % des bureaux français. Pas vraiment à la Commanderie, d’abord, parce qu’une trêve internationale, ce ne sont pas des congés payés. Et aussi parce que l’ambiance n’est pas vraiment à comparer ses bronzages. Affectés par la leçon de football infligée par Monaco (6-1, la pire rouste en 20 ans), les Marseillais ne sont pas, en ce moment, dans les meilleures dispositions du monde.

« Il faut effacer les doutes le plus rapidement possible », expliquait à La Provence Patrice Evra. Car oui, ces deux semaines de break sont tombées au pire moment. « Ce 6-1 me casse les burnes, poursuivait le latéral/poète de l’OM. » L’an dernier, Marseille avait déjà pris de sacrées volées contre les gros, notamment un horrible 1-5 au Vélodrome face au PSG. Mais le calendrier était bien plus dense : « La chance qu’on a, c’est qu’on rejoue mercredi, nous expliquait alors Dimitri Payet. Il va falloir vite digérer cette pilule pour faire un résultat [face à Monaco]. »

D’expérience, c’est plus dur de se remettre d’une défaite lors d’une trêve, les sportifs ont besoin de retrouver la confiance immédiatement par la compétition », explique la psychologue du sport Sandra Holtz.

« C’est normal d’avoir peur »

Le mythique Denis Troch, préparateur mental qui a travaillé, entre autres, avec les rugbymen de Clermont ou les footeux du PSG ou de Caen, confirme. Habitué à ces situations, il a identifié un « mécanisme interne » de réaction, toujours le même : « silence/colère/peur ». Quand la défaite intervient juste avant une trêve, « la prise de conscience, qui n’est forcément pas agréable, est plus étalée dans le temps », professe Denis Troch. Pas de panique, le propriétaire de la moustache la plus connue du sport français est tout à fait rassurant : « C’est normal d’avoir peur, il est préférable d’évacuer ça avant le match pour qu’elle ne vous envahisse pas pendant la rencontre. » Donc, on espère que les Marseillais ont bien flippé pendant la trêve…

« Ça leur aura fait du bien de prendre du recul, ceux qui sont allés en sélection ont pensé à autre chose », nous rassure l’ex-Marseillais Toifilou Maoulida, proche de plusieurs cadres olympiens, notamment de son poulain Thauvin. Et ceux qui sont restés à la Commanderie, alors ? « Les entraînements sont plus cools pendant une trêve, il y a plus de relâchement, plus de jeux », assure l’homme aux bandelettes.

The mentalist ou the bétonneur ?

Si malgré les tennis-ballon, les Marseillais se réveillent anxieux, ce dimanche matin, voilà trois petits conseils de nos préparateurs mentaux, pour la route :