Marseille: Des détenus dénoncent une nouvelle fois «l'enfer des Baumettes»

Souvent sur la sellette en raison de ses conditions de détention, la vieille prison des Baumettes de Marseille ( Bouches-du-Rhône) a vu sa petite sœur, les Baumettes II, ouvrir en mai dernier. Déjà délaissé, le bâtiment ne cesserait de se détériorer, et avec lui les conditions d’accueil. Une situation dénoncée par certains détenus, alors que le bâtiment ne sera pas détruit avant l’été 2018, au mieux.

« La prison ne punit plus, elle tue !, assène Abdelhalim Trazie-Bi, emprisonné aux Baumettes. Ce jeune de 22 ans dit avoir fait trois tentatives de suicide en moins d’un mois. « Quand Abdelhalim s’est coupé les veines, les surveillants ont mis une éternité avant d’intervenir et ont considéré que ce n’était pas grave », assure Samy Miout, son codétenu.

Grève de la faim

Rats, absence de fenêtre, présence de staphylocoque doré, escalier qui s’effondre, télévision qui explose, les conditions décrites par les deux détenus sont épouvantables. Depuis le 22 août ils ont entamé une grève de la faim, que Samy a finalement stoppée le 28 août. Il dénonce :

Quand on leur a annoncé qu’on faisait une grève de la faim, les surveillants sont venus retirer le frigo. Quand on leur a annoncé qu’on faisait une grève de la soif, ils nous ont coupé l’eau. On ne pouvait même plus se laver.