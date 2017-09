VIDEO. Médailles au mondiaux d'apnée: «Quand on s'entraîne dans les calanques, on est habitué à tout!», selon Morgan Bourc'his

Morgan Bourc’his parle un peu du nez, ce dimanche. Ce n’est pas la conséquence d’une plongée qui aurait mal tourné, non, c’est un simple rhume. Un rhume qui ne l’a pas empêché de réussir ses championnats du monde. Le Marseillais revient du Honduras tout bronzé : il a remporté deux médailles de ce métal, plus un titre de meilleur performer sur l’ensemble de la compétition. En plein préparatifs avant un voyage retour qui va tout de même durer deux jours, Morgan Bourc’his se confie à 20 Minutes.

C’est arrivé deux jours avant la dernière épreuve, le poids constant sans palmes, ma discipline favorite. J’avais la gorge qui grattait, les sinus qui se congestionnaient… Ce sont des choses qui, pour nous plongeurs, sont très importantes : quand on compense nos oreilles, on compense aussi les sinus. S’ils sont obstrués, l’air à l’intérieur ne peut circuler, il se met sous pression, ça devient très douloureux.

J’ai connu deux jours de doute, j’ai utilisé beaucoup d’huiles essentielles, j’ai fait ce qu’il fallait faire ! Et le jour J, ça a marché ! Tout s’est bien passé, j’ai fait une belle plongée, finir troisième, ça reflète bien mon niveau. C’est ma place !

Ça va au-delà de mes espérances, même ! Ça ne m’était jamais arrivé d’avoir deux médailles de bronze. En poids constant, c’était vraiment inespéré. Et j’ai fait aussi une belle plongée en immersion libre, j’avais annoncé 102 mètres ce qui m’aurait permis d’obtenir la médaille d’argent… Mais malheureusement j’ai dû tourner un peu avant pour un équilibrage des oreilles un peu limite au fond.

Sans doute, oui. Je vais continuer les compétitions, mais je ne pense pas retourner aux mondiaux. C’est une formule plus stressante, avec une seule tentative. Et puis cette échéance fin août-début septembre, ça demande des sacrifices familiaux. Les étés ne sont pas complètement normaux, puisque je suis arrivé au Honduras deux semaines avant le début de la compétition, pour m’acclimater.

C’est très beau, oui ! J’ai eu le temps de faire de l’exploration, d’aller nager sur les coraux, avec des poissons magnifiques, ça fait partie de l’aventure. A l’entraînement, on était parfois soumis à des courants, du vent, des orages, des pluies… On est sur une zone avec beaucoup de cyclones qui se forment, on a d’ailleurs subi des bribes de la tempête Harvey.

Mais ça restait de très belles conditions de pratique, avec une eau à 29 degrés… Presque trop chaude ! C’est confortable, on n’a jamais froid… Mais le corps réagit mieux à l’apnée dans une eau à 15-20 degrés que dans une eau à 29 degrés.

Bronze medal in CWT - #Freediving World Championship and now on the way to another one in the last discipline!#ocean #blue #onebreath #sea pic.twitter.com/SdoNcuK2P2