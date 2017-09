Incendie dans le Var: Plus de 400 hectares brûlés, le feu n'est pas encore fixé

Un Canadair combat un incendie dans le sud de la France (illustration). — Mavila/SIPA

L'incendie partie de Hyères ce samedi soir a déjà dévasté plus de 400 hectares.

Le feu n'est pas encore fixé et les pompiers craignent le mistral, qui doit recommencer à souffler ce dimanche après-midi.

Le violent feu de forêt qui a brûlé plus de 400 hectares de forêt entre Hyères (Var) et La Londe-les-Maures fait toujours rage, ce dimanche matin. Cet incendie s’est déclaré ce samedi vers 22 heures.

Un bilan lourd

​« On considère que les surfaces brûlées sont de l’ordre de 430 hectares », précise à l’AFP le préfet du Var Jean-Luc Videlaine. Deux Tracker (avion bombardier d’eau) sont sur place et deux Canadair devaient les rejoindre ce matin. La ligne haute tension Golf Hôtel/Bormes est coupée. Deux maisons ont été légèrement endommagées : une toiture et un appentis ont brûlé.

Le feu n’est pas encore fixé

« Nous avons encore du travail pour au moins toute la journée, d’autant que l’on peut craindre des changements de direction du vent au cours de la journée », a encore estimé Jean-Luc Videlaine. Le mistral s’est calmé ce dimanche matin mais devrait repartir dans la journée : les prévisions météo annoncent des pointes entre 40 et 60 km/h. A 9h30, le feu n’était pas encore fixé, indique à 20 Minutes un porte-parole des pompiers du Var.

03/09 Le prefet du Var a activé le centre opérationnel départemental pour coordonner les secours sur le #feuxdeforet #Hyeres #LaLonde pic.twitter.com/pjMB18d6x1 — Préfet du Var (@Prefet83) September 3, 2017

Les 165 personnes évacuées ont pu réintégrer leurs habitations

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, un changement de direction du vent a contraint les autorités à évacuer une cinquantaine d’habitants du quartier de La Couture, à Hyères, après avoir déjà évacué 115 personnes d’un camping. Les quelque 165 personnes prises en charge ont pu se rendre vers des salles municipales mises à disposition. Ils ont pu réintégrer leurs habitations ce matin, nous précise la préfecture.

Un incendie impressionnant

« L’incendie est très très gros, c’est impressionnant. On voit les flammes sur la ligne de crête des collines, et les lumières bleues des pompiers qui scintillent », a décrit à l’AFP au cours de la nuit Danièle, une habitante d’Hyères. Vous pouvez constater l’ampleur du sinistre sur cette photo envoyée à 20 Minutespar un contributeur :

Une photo fournie par les pompiers. - SDIS 83

Quelques autres départs de feu et une journée à risque.

Outre cet incendie dans le Var, plusieurs foyers plus réduits ont été signalés samedi en Corse, brûlant quelques dizaines d’hectares. Dimanche est à nouveau une journée à haut risque dans plusieurs massifs en raison du temps sec et du vent soutenu. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, tous les massifs forestiers sont strictement interdits d’accès. Les Marseillais ne pourront pas passer leur dernière journée de vacances dans les calanques.