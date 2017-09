Incendie dans le Var: 460 hectares brûlés, le feu n'est toujours pas maîtrisé

FEU DE FORET A 15h45, l'incendie parti de Hyères et qui a atteint La Londe-les-Maures n'est toujours pas fixé...

Plusieurs maisons ont brûlé mais le feu n'a heureusement fait aucune victime. — B. Langlois / AFP

L'incendie partie de Hyères ce samedi soir a déjà dévasté plus de 400 hectares.

Le feu n'est pas encore maîtrisé, en raison d'un fort mistral.

Le violent feu de forêt qui a brûlé plus de 400 hectares de forêt entre Hyères (Var) et La Londe-les-Maures fait toujours rage, ce dimanche après-midi. Cet incendie s’est déclaré ce samedi vers 22 heures.

Un bilan lourd

460 hectares de forêt ont brûlé, ce dimanche, à 15h45, indique la préfecture dans un nouveau point de situation. La ligne haute tension Golf Hôtel/Bormes est toujours coupée, sans conséquence sur l’alimentation électrique. Deux maisons ont totalement brûlé, trois autres ont été légèrement endommagées. Trois voitures et une tractopelle ont également brûlé.

Aucune victime n’est à déplorer. Un pompier s’est légèrement blessé lors d’une chute, indique Var-Matin.

Le feu n’est pas encore maîtrisé

A 15h45, le feu n’était toujours pas maîtrisé, toujours selon la préfecture du Var, qui coordonne les secours au sein d’un centre opérationnel départemental.

03/09 Le prefet du Var a activé le centre opérationnel départemental pour coordonner les secours sur le #feuxdeforet #Hyeres #LaLonde pic.twitter.com/pjMB18d6x1 — Préfet du Var (@Prefet83) September 3, 2017

Le vent, qui s’était calmé ce dimanche matin, recommence à souffler et perturbe les opérations des pompiers. 327 soldats du feu et 78 engins sont sur place. Des renforts venus des Alpes-Maritimes, de l’Aveyron et de la Lozère sont sur place. Deux bulldozers interviennent également sur les lieux de l’incendie, pour retarder sa progression.

Les 165 personnes évacuées ont pu réintégrer leurs habitations

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, un changement de direction du vent a contraint les autorités à évacuer une cinquantaine d’habitants du quartier de La Couture, à Hyères, après avoir déjà évacué 115 personnes d’un camping. Les quelque 165 personnes prises en charge ont pu se rendre vers des salles municipales mises à disposition. Ils ont pu réintégrer leurs habitations ce dimanche matin, nous précise la préfecture.

Un incendie impressionnant

« L’incendie est très très gros, c’est impressionnant. On voit les flammes sur la ligne de crête des collines, et les lumières bleues des pompiers qui scintillent », a décrit à l’AFP au cours de la nuit Danièle, une habitante d’Hyères. Vous pouvez constater l’ampleur du sinistre sur cette photo envoyée à 20 Minutespar un contributeur :

Une photo fournie par les pompiers. - SDIS 83

Quelques autres départs de feu et une journée à risque.

Outre cet incendie dans le Var, plusieurs foyers plus réduits ont été signalés samedi en Corse, brûlant quelques dizaines d’hectares. Dimanche est à nouveau une journée à haut risque dans plusieurs massifs en raison du temps sec et du vent soutenu. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, tous les massifs forestiers sont strictement interdits d’accès. Les Marseillais ne pourront pas passer leur dernière journée de vacances dans les calanques.