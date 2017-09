Var: Un violent incendie s'est déclaré à Fréjus

Illustration d'un pompier intervenant sur un incendie (illustration). — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Selon une information de Var-Matin, un violent incendie s’est déclaré sur la commune de Fréjus dans le Var, plus précisément route de Malpasset, tout proche de l’autoroute. La zone touchée est espace naturel très sec et boisé, et les conditions météorologiques sont défavorables, la région connaissant ce vendredi un fort vent.

#Feu #Fréjus #LesAdrets Les fumées sont visibles sur plusieurs kilomètres, ne saturez pas les lignes d'urgence. pic.twitter.com/DewiVuPsX1 — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) September 1, 2017

170 pompiers mobilisés et des renforts annoncés

Les secours sont sur place. Selon France 3 Paca, 170 pompiers luttent actuellement contre les flammes en attendant du renfort. Pour rappel, la saison des feux de forêt en France a été « plus dense » en 2017 que ces dernières années, avec 16.000 hectares brûlés contre environ 10.000 en 2016.

