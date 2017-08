Incendies dans le Sud: Un an de prison pour un incendiaire de 18 ans

Un pompier éteignant un incendie — Mathilde Ceilles

Un jeune garçon de 18 ans a été condamné ce jeudi à un an de prison pour six incendies criminels, rapporte La Provence sur son site internet. Il était jugé en comparution immédiate à Digne-les-Bains ( Alpes-de-Haute-Provence) et a été jugé coupable d’avoir provoqué six départs de feu, tous cet été.

Après une première garde à vue, le jeune homme avait été relâché, pour raisons de santé, rapporte le quotidien régional. Il a de nouveau été interpellé mercredi dernier. Il a donc été condamné à un an de prison et trois ans de mise à l’épreuve, avec obligation de soins. Il est sorti libre après l’audience.