Marseille: Le sort des vestiges grecs de la Corderie entre les mains de la ministre de la Culture

Trois heures de débat houleux. Ce jeudi, riverains, membres du CIQ, élus, archéologues et promoteurs immobiliers se sont réunis à lapréfecture des Bouches-du-Rhône. L’objet de ces échanges ? Le sort réservé aux vestiges grecs de la Corderie, découverts lors de la mise en œuvre d’un projet immobilier de Vinci.

Une réunion d’information. Depuis plusieurs mois, ces vestiges sont au cœur d’une polémique. D’abord portées par un collectif de riverains, les demandes de préserver ces vestiges et de stopper la construction de l’immeuble ont été relayées par des élus, de Benoît Payan (PS) à Jean-Luc Mélenchon (LFI). Alors que Vinci a initié des travaux sur le site au début du mois d’août, le préfet des Bouches-du-Rhône annonce la tenue d’une réunion, sur la demande de Claire Pitollat, députée LREM de la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône. « Je voulais clarifier les choses du point de vue de l’Etat. » Et d’ajouter : « Discuter par communiqué interposé, c’est un peu compliqué… »

De nombreux riverains et opposants avaient ainsi répondu présents, avec une seule revendication : que le projet immobilier soit mis entre parenthèses au profit d’un jardin des vestiges qui recouvre l’ensemble des sites. Mais le préfet l’a précisé : « Je n’ai jamais dit que c’était une réunion de négociation. C’est une réunion d’explication sur ce que nous faisons ».

Et d’indiquer plus tard à 20 Minutes. « J’ai considéré qu’il n’y avait pas suffisamment d’information du public sur ce qui se passait, sur l’aspect archéologique, sur le travail que nous faisions. » Ainsi, plusieurs membres de la Drac ont expliqué les recherches archéologiques, avant de revenir sur sa prescription de sauvegarde partielle des vestiges.

La ligne de la discorde. C’est donc là que cela se gâte. Lors de la réunion, la Drac a représenté schématiquement par une grande ligne droite la partie du site qui serait préservée, et celle qui disparaîtrait au profit de la construction de ce complexe immobilier. Suivant ce schéma, le projet immobilier tel que prévu par le permis de construire est toujours possible, tandis que sont préservés 635 m² « les plus remarquables » du site selon les autorités. Une ligne qui scandalise les tenants d’une conservation totale de la carrière, qui couvre environ 2.700 m². « Nous ne pouvons pas accepter qu’on fasse un trait sur une partie du patrimoine » a martelé la conseillère municipale socialiste Annie Levy-Mozziconacci.

Dans son dossier de presse, la préfecture affirme que « la conservation de l’intégralité des vestiges ne se justifie d’un point de vue scientifique […]. L’ensemble des éléments présentant un intérêt patrimonial […] sont représentés dans la partie conservée. »

Des révélations qui scandalisent les riverains. Le débat s’est un peu plus animé à l’évocation d’une information de La Provence, publiée le jour même. Nos confrères révèlent en effet que des forages réalisés en 2002 avaient abouti à la conclusion d’un rapport qui évoque la présence passée d’une carrière à ciel ouvert, et ce sans le communiquer au service archéologique de l’Etat. Lors de la réunion en préfecture, la Drac et la Mairie ont indiqué avoir eu connaissance de ces études à l’époque. « Dans ce dossier, nous ne savions pas que la découverte faite serait d’ordre exceptionnel », se défend toutefois Franck Bernardin, directeur régional Méditerranée chez Vinci.

A Françoise Nyssen de trancher. Le préfet a assuré qu’il rendrait le soir même un compte rendu des échanges à la ministre de la Culture, qui aura la responsabilité de prendre une décision finale dans ce dossier. « Je transmettrai également un avis », a-t-il précisé à 20 Minutes. « C’est une question d’arbitrage entre l’aménagement du territoire et la conservation des vestiges, et annuler la construction au vu des avis scientifiques me paraît excessif », analyse Cathy Racon-Bouzon, députée LREM des Bouches-du-Rhône. Celle qui est commissaire aux affaires culturelles et éducation espère évoquer prochainement le dossier avec la ministre de la Culture aux côtés de Claire Pitollat.

Début août, la ministre Françoise Nyssen a en effet décidé de protéger une partie du site : les 650 m² seront classés Monument historique, et une servitude sera établie pour permettre au public d’y accéder en permanence. Les représentants de Vinci ont assuré de leur côté que les travaux ne reprendraient pas tant que Françoise Nyssen ne se sera prononcée. Un avis qui devrait arriver « très vite » selon les autorités. Quant à la mairie, l’adjoint au maire en charge du Patrimoine, André Malrait, a assuré qu’il suivrait les recommandations de la ministre.