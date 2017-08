Football: L'OM peut-il encore réussir son mercato?

Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta, ici à Bordeaux. — N. Tucat / AFP

Dans la panique d’une raclée à Monaco, l’OM a réactivé en urgence - et avec succès - la piste Aymen Abdennour.

C’est un premier pas, mais il reste encore plusieurs postes à renforcer, et notamment celui de l’avant-centre.

Des mois pour préparer une longue fenêtre estivale, des dizaines de PowerPoint, des déclas pleines d’ambition. Et finalement, comme d’habitude, cette impression que l’OM boucle son mercato à l’arrache, dans les trois derniers jours du marché. Le tout dans une ambiance sulfureuse, avec des supporters furax et un staff marqué par la déculottée infligée par Monaco.

Alors OK, l’OM a déjà été plutôt actif, cet été, avec les signatures de Mandanda, Germain, Rami, Gustavo et Amavi. C’est pas mal, mais on est loin des promesses printanières. Et la moyenne d’âge est proche des 29 balais. Et toujours pas de « grand attaquant » en vue. Mais restons positifs : l’OM a encore quelques heures pour sauver son mercato.

L’hypothèse « tisane » : encore trois arrivées, plein de départs, tout va bien dans le meilleur des mondes. La positive attitude ! Des arrivées de premier choix, Moussa Dembélé en attaque, par exemple, puisque la piste Diego Costa semble définitivement enterrée. Quitte à flamber un peu (parce que oui, « grand attaquant » = « gros investissement »). Une fin de mercato de qualité… De quantité aussi : il faut un milieu de terrain supplémentaire, pour stabiliser l’entre-jeu marseillais et laisser un peu de repos au jeune Maxime Lopez. Et enfin un latéral droit remplaçant, pour éviter les sessions dépannages cheloues à base de Bouna Sarr défenseur ou avec Jordan Amavi en faux pied.

Accessoirement, pour la bonne santé financière de l’OM, il serait de bon ton de vider le loft : bye bye les Bédimo, Fanni, même un Hubocan ou un Doria pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs, on ne s’en plaindrait pas. Ah, et j’oubliais presque : comme on est dans un monde idéal, évidemment, les hypothétiques recrues de l’OM ne seraient pas tous des trentenaires à la relance.

=> Faisabilité : 2,4 %. C’est court, 24 heures.

L’hypothèse « gros dawa » : du panic buy en pagaille, plus ou moins heureux. Vous vous souvenez de la fin de mercato lillois, cet hiver, avec ces sept recrues signées en 24 heures. Bon, lesdites recrues ont connu depuis des destins divers. Pas facile de faire les bons choix quand on tire tous azimuths.

La piste Abdennour, évoquée cet hiver, puis au printemps, et réactivée au lendemain d’une déroute mémorable à Monaco… Voilà qui ressemble précisément à un « panic loan », comme ça a été noté çà et là. Bref, un choix fait dans l’urgence, pas forcément idéal, pas forcément au meilleur prix. Ça inquiète d’ailleurs les économistes :

=> Faisabilité : 60 %. On tremblera jusqu’à minuit, jeudi.

L’hypothèse « Sertic est la sentinelle remplaçante qu’il nous faut, l’équipe est déjà taillée pour la 3e place de Ligue 1 ». On aurait aussi pu titrer ce paragraphe le #OnEstSiBienEnsemble. Pour ceux qui ont la mémoire courte, la blague date du mercato d’été 2015. Après les arrivées de Rolandao, Isla et De Ceglie en 24 heures (quand on vous parlait de panic buy), le club fait du teasing sur Twitter, lâche cette vanne… Alors que ses dirigeants négocient avec Tottenham pour faire venir l’avant-centre (tiens donc) Erik Lamela. Vous l’aurez compris : il n’a jamais mis les pieds à la Commanderie.

Retour en 2017. Jacques-Henri Eyraud l’a martelé lors de la présentation d’Abdennour : « L’OM ne recrutera pas sous la pression, on ne recrutera pas quelqu’un qui ne correspond pas à nos besoins ». Et si personne ne « coche toutes les cases » ? Dans cette hypothèse terrifiante, le mercato marseillais s’arrête là, et en conf' de presse la semaine prochaine, Rudi Garcia nous sort que « l’effectif est taillé pour les ambitions de l’OM ». En croisant les doigts pour que Germain ne se fasse pas les croisés…

=> Risque : 30 %. Oui, il nous manque quelques pourcents. Vous connaissez la formule : tout va si vite, dans le foot…