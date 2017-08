OM: Le président juge la colère des supporters «disproportionnée» (et raille les «sémiologues des déclarations de McCourt»)

Le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud. — PDN / SIPA

Critiqués par les supporters, notamment pour la communication, les dirigeants de l'OM se défendent.

Les Marseillais n'ont peut-être pas bien compris les déclarations de l'Américain McCourt, glisse Jacques-Henri Eyraud.

Après la raclée infligée par Monaco, on pensait que l’argument de la série des 18 matchs sans défaite disparaîtrait de la com' des dirigeants de l’OM. C’était sous-estimer la capacité de Jacques-Henri Eyraud à regarder dans le rétro. « C’était un naufrage », a commencé le président, qui, lors de la présentation de la recrue Aymen Abdennour, a forcément dû commenter la déroute monégasque. « Mais je trouve les réactions disproportionnées, comme si cette défaite avait du jour au lendemain rasé des tablettes cette série de 18 matchs officiels sans défaite. »

C’est effectivement le concept d’une défaite qui intervient lors d’une série de matchs sans défaite, mais admettons. Et laissons le nouveau président de l’OM développer : « On a investi 103 millions d’euros depuis notre arrivée, ça c’est pas de la com', c’est la réalité. Seuls le PSG et Monaco ont fait des investissements supérieurs ces 10 derniers mois. On a exactement fait ce qu’on a dit. »

Les déclas de McCourt mal comprises ?

Relancé par plusieurs confrères sur les « promesses » faites par Franck McCourt à son arrivée à l’OM, Jacques-Henri Eyraud a tenté l’argument de la mauvaise compréhension. Notamment sur cette fameuse décla de McCourt, dans L’Equipe : « Mon but n°1, c’est d’être dans le top 3 de la L1 tous les ans. Le but n°2 est de gagner le championnat plus souvent qu’on ne le perd. Le but n°3, c’est de gagner la Ligue des champions. »

Jacques-Henri Eyraud a tenté de décrypter tout ça :

« Je pense qu’il y a un décalage culturel entre ce que McCourt annonce et ce que vous comprenez. Il a l’habitude de fixer des objectifs élevés. Ça nous donne plus de chance d’arriver le plus haut possible, je partage cette idée. (Un journaliste le relance et cite les propos exacts de McCourt) Vous entamez une carrière de sémiologue des déclarations de Franck McCourt… Continuez ! »

Bon, et bien les supporters de l’OM doivent s’inscrire en fac de linguistique plutôt que de s’abonner au Vélodrome ?