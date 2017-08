Matt Pokora footballeur: «Ça a cafouillé aux 20 mètres, il a mis un extér'!» On vous raconte cet improbable match de Coupe de France

FOOTBALL A défaut d'avoir dégoté une vidéo de son but («D'habitude on filme mais pas cette fois», nous a-t-on dit dans le camp d'en face), «20 Minutes» vous raconte le premier match de Matt Pokora en Coupe de France...

«C'est un peu flou, mais en zoomant...»: le photographe nous avait prévenus, pourtant... — Z. V.

Le chanteur Matt Pokora vient de signer une licence au PSC Plantourian.

Pour son premier match avec les Varois, il a ouvert le score dès la 2e minute.

Cette équipe de D3 a aussi enregistré l’arrivée de Rudy Riou, passé par Montpellier, Marseille ou Lens.

Le star-system à la rencontre du football vrai. Matt Pokora était ce dimanche sur le terrain du très champêtre stade Albert-Serra, à Plan-de-la-Tour ( Var), pour un improbable premier tour de Coupe de France face au Lavandou.

Le chanteur vient de signer une licence au SPC Plantourian, qui évolue en D3… Le neuvième échelon du foot français. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe, la star a rapidement brillé : dès la 2e minute, l’ailier droit a ouvert le score pour Plan-de-la-Tour.

>> A lire aussi : WTF! Matt Pokora marque en coupe de France avec un club amateur varois

« Ça a cafouillé un peu au niveau de la relance aux 20 mètres, il a tenté sa chance de l’extérieur du pied » nous décrit son président, Maxime Sandrowicz. Un premier but qui sent bon le football du dimanche. Au premier plan sur l’action, le défenseur du Lavandou Maxime Mantel confirme : « Ça part d’une touche, il hérite du contre. Ce n’est pas un but exceptionnel, mais il bat quand même un défenseur et trompe le gardien en face-à-face. » L’entraîneur du Lavandou Zec Varéla est plus enthousiaste : « Il est un peu plus vif que notre défenseur… Je ne sais pas s’il a hésité parce que c’était lui, d’ailleurs. En tout cas, il s’amène le ballon de la tête et la met de l’extérieur. » Bref, une première réalisation pas si dégueu.

"Si tu veux me faire accomplir quelque chose dis moi que je ne peux pas y arriver" ... Peu importe le domaine, force à tous mes warriors qui se donnent les moyens de réussir ce qu'ils veulent/rêvent d'entreprendre dans la vie. ✊🏼 A post shared by Matt Pokora (@mattpokora) on Aug 10, 2017 at 12:06pm PDT

Et sinon, il était comment ?

« Il nous a surpris, franchement il était bien, il a eu une deuxième occase juste après », reprend Zec Varéla, qui, sur son banc, avait des sueurs froides. « C’est un sportif, il est très affûté et c’est un bon footballeur, rappelle le président du SPC Plantourian. S’il se consacrait au foot, il pourrait évoluer bien plus haut. » Passé par le centre de formation de Strasbourg, Matt Pokora est le fils de l’ancien attaquant André Tota. Et il chausse régulièrement les crampons, pour des matchs de charité ou autres.

Matt Pokora avec le Variétés Club de France, en 2013. - LV PROD / SIPA

C’est justement pour s’amuser, de temps en temps, le dimanche, qu’il a décidé de signer une licence à Plan-de-la-Tour, où deux de ses amis sont entraîneurs. « Il m’a dit, “si ça ne vous dérange pas, je signe chez vous” : vous imaginez bien que je n’ai pas dit non », sourit Maxime Sandrowicz. Pokora viendra de temps en temps, quand son emploi du temps le permettra. Et le club restera discret sur les allées et venues de sa star numéro 1, pour éviter la foire aux selfies les jours de match.

>> A lire aussi : Rudi Garcia, tisane et mercato... Vingt réflexions suscitées par la défaite à Monaco

« Ma mère est fan »

« Quand on est arrivé là-bas, on ne s’attendait vraiment pas à tomber sur lui, raconte Maxime Mantel. On a découvert dans le vestiaire qu’il était sur la feuille de match. » Une surprise aussi pour le coach du Lavandou, Zec Varéla :

« On partait pour un match tranquille, un premier tour de Coupe de France. Et on tombe sur Matt Pokora en attaque et Rudy Riou dans les buts ! Il y a deux ans, ils étaient à peine 10 sur la feuille de match… Là, c’était autre chose, avec 200 personnes dans le public ! »

C’est peut-être le choc psychologique : les Lavandourains ont manqué de nombreuses occasions en première mi-temps, et le bientôt quadra Rudy Riou a dû montrer qu’il lui restait des réflexes. Le nouveau gardien de Plan-de-la-Tour a toutefois été abandonné par son équipe - à court de forme - en deuxième mi-temps. Une équipe d’ailleurs désertée par un Matt Pokora rentré aux vestiaires à la pause. « Il avait les adducteurs qui sifflaient », croit savoir un observateur de ce match étrange.

Danse avec les stars. - M. M.

Avec cette victoire 3-1, la hiérarchie a été respectée (deux divisions d’écart, tout de même), mais « on pourra dire qu’on a battu Matt Pokora », s’enorgueillit Maxime Mantel, le défenseur passé milieu en deuxième mi-temps (en D3 c’est comme avec Rudi Garcia, on n’a pas peur des innovations tactiques). Il peut aussi flamber avec ce selfie avec son vis-à-vis : « Ma mère est fan. »