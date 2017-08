Marseille: Avis aux cambrioleurs... «Tous les bijoux ont été volés. Il reste la mamie, 103 ans»

A.M.

Mains d'une personne âgée. Illustration. — DUCLOS ALEXIS/SIPA/DUCLOS/SIPA

Une femme de 103 ans a été victime de deux cambriolages en deux semaines à Marseille (Bouches-du-Rhône), rapportent nos confrères de France Bleu Provence. Sa fille de 75 ans, Henriette, excédée, a décidé de laisser un petit message aux voleurs sur la porte d’entrée. Le voici : « Tous les bijoux ont été volés. Ne revenez pas pour la troisième fois. Il reste la mamie, 103 ans. »

Des boucles d’oreilles à 12 euros

Si elle a décidé de leur répondre avec une pointe d’humour, la colère prime. Sa mère raconte au micro de la radio : « J’avais des boucles d’oreilles, et des bagues aux doigts. Ils ont tout pris sans que je m’en rende compte. Je ne me souviens de rien. » Henriette redoute un cambriolage plus violent, souvenir d’un larcin fait par de faux plombiers, il y a cinq ans. « Quand je suis rentrée dans son appartement, j’ai trouvé une éponge mouillée par terre. Elle aurait dit quelque chose, je suis sûre qu’ils l’auraient étouffée », se souvient-elle. Seul réconfort, les boucles d’oreilles volées ne valaient que douze euros.