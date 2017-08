VIDEO. Vestiges de la Corderie: Le 1er combat marseillais de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon lors de sa prise de parole pour la Corderie. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, a fait d’une pierre deux coups pour sa rentrée. Le fondateur de la France insoumise organise depuis ce jeudi et jusqu’à dimanche les Amphis d’été de son parti, à la Fac Saint-Charles de Marseille. Il a profité de cette occasion pour inscrire au programme de ses Amphis d’été, un rassemblement pour la conservation des vestiges de la Corderie, dans le 7e arrondissement.

Le site de la Corderie - Adrien Max / 20 Minutes

Ce site archéologique est menacé par un projet immobilier du promoteur Vinci, contre lequel se battent les habitants. Ils ne veulent pas entendre parler de la construction de cet immeuble, ni de la conservation d’une partie des vestiges. Ce qu’ils veulent, c’est la préservation totale du site. « Nous voudrions y faire un jardin culturel, une sorte de musée à ciel ouvert », explique Sandrine Touyon, présidente de l’association CAS 7e, pour la préservation du site.

>> A lire aussi : La France Insoumise s'offre un pied-à-terre de 2.000 m² à Marseille

Réunion le 31 août

Ce rassemblement, qui a réuni environ 250 personnes, a été voulu par les habitants et par les comités d’intérêt de quartier (CIQ), dans le but d’informer les citoyens sur l’avancée du dossier. « Nous souhaitons montrer que la mobilisation continue, que de plus en plus de personnes sont mobilisées en vue de la réunion du 31 août », précise Guy Coja, président des CIQ du 7e arrondissement. Le 31 août prochain aura lieu une réunion d’information sur le choix de la partie préservée entre le promoteur Vinci, la préfecture et les associations d’habitants.

Le rassemblement pour la Corderie. - Adrien Max / 20 Minutes

En juillet, Jean-Luc Mélenchon s’était déjà emparé du sujet. Il avait rencontré Françoise Nyssen, ministre de la Culture, avec une habitante pour demander la classification du site. « On m’a demandé de soutenir. Quelqu’un est venu me voir avec un tas de pétition et m’a dit, "allez porter ça à la ministre", ce que j’ai fait », raconte l’intéressé. Une initiative qui n’avait pas plu à tout le monde. « Il aurait pu nous en parler plutôt que de prendre cette initiative avec une habitante qui ne représente qu’elle. D’autant plus qu’il est revenu avec une proposition qui est inacceptable », regrette Guy Coja. La ministre s’était finalement engagée à préserver 650 m2 sur les 6.000 m2 du site.

Mise en pratique

Si Jean-Luc Mélenchon a inscrit le rassemblement de la Corderie dans les Amphis d’été de la FI, c’est « parce que c’est une cause qui dépasse Marseille. Et quand on va quelque part en vacances, on va voir, on s’approprie le territoire, explique-t-il, avant d’ajouter que les gens sont venus de manière assez spontanée. »

Quand la loi n'est pas respectée, quand les droits ne sont pas respectés faisons le nous-mêmes ! #Corderie #Marseille pic.twitter.com/cW2MTSCfwO — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 24, 2017

Sophie, candidate de la FI aux législatives, et Elena, militante, considèrent que ce rassemblement est le prolongement naturel des Amphis d’été. « C’est une façon de mettre en pratique les choses sur lesquelles on débat la journée. On est dans le concret et ça fait partie d’un ensemble cohérent », expliquent-elles.

>> A lire aussi : Site antique de Marseille: La mobilisation continue pour sauver le «berceau de la ville»

Apolitique

Pour Babeth, 57 ans, qui est née dans le quartier, la présence de la France insoumise au rassemblement semble moins naturelle. « Ici on est apolitique, on est pour le quartier. On ne veut pas qu’un politique prenne ce combat à son compte. Je ne pense pas qu’il aura plus de poids, ce sont plutôt les spécialistes comme les archéologues », considère l’habitante.

Une pancarte lors du rassemblement de la Corderie. - Adrien Max / 20 Minutes

Toujours est-il qu’une fois montée sur l’estrade improvisée, l’effet Mélenchon ne tarde pas. « Résistance », lance la foule, avant de l’applaudir à la fin de sa prise de parole. Deux personnes dans l’assemblée en profitent pour l’interpeller : « Mais on ne veut pas du classement de 650 m2, on veut le classement de tout le site ! » Quelques ajustements restent à faire, semble-t-il.