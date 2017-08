EN DIRECT. OM-Domzale: Les Slovènes dominent mais c'est Marseille qui marque! Le Vélodrome respire un peu mieux...

Bonjour à tous et bienvenue au Vélodrome ! L’OM est invaincu depuis mars mais il y a quand même ici un petit parfum de crisounette dans l’air. La faute à un fond de jeu assez déprimant en ce début de saison… Et à un mercato pour l’instant en dessous des attentes des supporters marseillais. Ajoutez à ça un match nul (1-1) pas rassurant contre les modestes Slovènes de Domzale, en barrages aller la semaine dernière… Ça nous donne un match qui sent un peu la poudre, ce jeudi soir. Les Marseillais sont en ballottage favorable, OK, mais ils ont tout de même intérêt à nous rassurer rapidement et à assurer tranquille cette qualif’pour la phase de poules de la petite coupe d’Europe. Allez messieurs, une démonstration ce soir au Vélodrome, de quoi donner envie à Diego Costa/Moussa Dembélé/Olivier Giroud (rayez la mention inutile) de rejoindre l’OM... Et on en parle plus !