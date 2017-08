VIDEO. Marseille: La métropole équipe (enfin) ses fonctionnaires contre les punaises de lit

De nombreux matelas infectés de punaises sont déposés dans la rue. — V. Wartner / 20 Minutes

Selon nos informations, la métropole de Marseille a décidé cet été d’équiper ses agents de combinaisons jetables, pour éviter les piqûres par des punaises de matelas.

« Enfin », disent certains, qui dénoncent aussi une solution complexe à mettre en œuvre.

Pour certains agents, c’est une vraie angoisse. Plonger ses mains dans un matelas déposé dans la rue et découvrir qu’il est infesté de punaises de lit… Une découverte plus régulière qu’on ne le croit, confie Edmond*, un fonctionnaire : « C'est répugnant. Un de mes collègues a fait une grosse réaction allergique après avoir été piqué, en avril. Il a eu de la fièvre et des pustules. » Jusqu’à cet été, les « territoriaux » en charge de la collecte des encombrants n’étaient pas particulièrement protégés contre les piqûres. Selon nos informations, la métropole Aix-Marseille Provence vient de décider de les équiper de combinaisons jetables, de gants en latex, de masques et de lunettes également jetables.

« Il n’y a pas eu de demande officielle des agents de la propreté urbaine, mais la direction a souhaité prendre les devants, notamment face à l’augmentation de matelas abandonnés sur la voie publique, potentiellement porteurs de parasites – gale, punaises de lit », nous indique la collectivité par écrit.

>> A lire aussi : Quand la métropole de Marseille «innove» pour rattraper son retard en matière de déchets

« C’est une bonne chose, pas seulement pour les matelas mais aussi pour certains déchets insalubres, salue Roger Aymard, délégué syndical FSU. On voit de tout, des sacs plein d’huile, de moules, etc. » Satisfaction aussi du côté du syndicat majoritaire (et proche de Jean-Claude Gaudin) FO : « Ils ont pris la même mesure que pour la gale, ça me paraît bien, je ne vois pas ce qu’on peut faire de plus », opine le secrétaire adjoint FO métropole Karim Yagoub.

Une jeune punaise de lit, au microscope. - M. Evans / SIPA

« Ça intervient un peu tard… »

« Je ne sais pas si notre page y est pour quelque chose, mais c’est une belle avancée », confirme Edmond*, un des administrateurs de la page Facebook Anonymous Métropole, qui a dénoncé la recrudescence de punaises de lit dans plusieurs posts, en juillet. « Nous pensons que ça intervient un peu tard, depuis le temps que nous tirons la sonnette d’alarme », nuance toutefois cet employé de la métropole. Autre souci, selon lui… La complexité du dispositif :

« Cette solution nous semble un peu contraignante… Avec une combinaison à usage unique pour chaque matelas, on peut vite se retrouver avec 30 ou 40 combinaisons par camion. Imaginez la perte de temps et les éventuels soucis de circulation. Créer un équipage spécifique pour le ramassage de matelas, avec un camion équipé de grappins, ce serait plus adapté ! »

Ce serait aussi beaucoup plus cher pour la métropole. La troisième solution est évidemment d’encourager les Marseillais à déposer eux-mêmes leur matelas à la déchetterie… Ce qui n’est pas gagné, vu certaines habitudes locales.

>> A lire aussi : Incivilités, stationnement anarchique... Après les plots, les poubelles pour garder «sa» place de parking à Marseille

* Le prénom a été modifié.