VIDEO. Piétons fauchés à Marseille: Le suspect présente «un processus psychotique»

ENQUÊTE L’homme a reconnu le vol de la fourgonnette trois jours plus tôt place Castellane…

Les enquêteurs peu après l'arrestation de la fourgonnette à Marseille le 21 août 2017. — Claude Paris/AP/SIPA

L’examen psychiatrique du suspect a révélé un « processus psychotique ».

Dans sa voiture ont été retrouvés « un livre de philosophie et un livre très généraliste sur l’islam ».

Le profil du suspect arrêté ce lundi sur le Vieux-Port après qu’une fourgonnette a fauché deux piétons à Marseille se précise. L’examen psychiatrique de ce trentenaire a révélé un « processus psychotique » et a aussi conclu que son état était compatible avec la garde à vue.

>> A lire aussi : Piétons fauchés à Marseille, perquisition chez les proches du suspect

Le trentenaire a reconnu en garde à vue le vol, trois jours plus tôt place Castellane à Marseille, de la fourgonnette avec laquelle il a fauché deux personnes près de deux abribus, « mais n’a pas donné d’explication sur les faits commis avec ce véhicule », a indiqué mardi à l’AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Déjà condamné à trois ans de prison

L’homme avait été condamné fin 2015 à trois ans de prison dont deux ans avec sursis pour vol et tentative de vol aggravé, selon le procureur de Marseille. Il était sorti de prison le 17 mai, et avait ensuite été hospitalisé en psychiatrie à Allauch (Bouches-du-Rhône), une commune qui jouxte Marseille. Le suspect se trouve actuellement sous le coup d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Avec @AdrienMax9, notre reportage sur les traces du fourgon qui a foncé sur deux abribus à #Marseille https://t.co/DtMXlaQNKV via @20minutes — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) August 21, 2017

Dans sa voiture, on a trouvé, outre un courrier d’établissement psychiatrique, « un livre de philosophie et un livre très généraliste sur l’islam. La justice caractérisera les faits mais on ne peut pas dire dans son parcours de vie que c’était quelqu’un qui était porté à commettre des actes terroristes », a indiqué le procureur qui avait écarté lundi la piste terroriste.

>> A lire aussi : Piétons fauchés à Marseille, la piste psychiatrique privilégiée par les enquêteurs...