VIDEO. Ce que l'on sait des agressions à la voiture-bélier à Marseille

FAITS DIVERS Un fourgon a foncé sur deux abribus dans les 11e et 13e arrondissements, la piste terroriste n’est pas privilégiée…

Le fourgon à l'origine des agressions à la voiture-bélier. — Bertrand Langlois / AFP

La course folle s’est produite entre 8h30 et 9h30 ce lundi.

L’homme interpellé serait « défavorablement connu des services de police ».

Aucun élément ne permet de « qualifier cet acte d’acte terroriste », selon le procureur de la République de Marseille.

Stupeur ce lundi à Marseille (Bouches-du-Rhône). Un individu a foncé à deux reprises sur deux abribus dans le 11e et le 13e arrondissements de la cité phocéenne, faisant un mort et un blessé grave. Voici ce que l’on sait de ces agressions.

>> A lire aussi : Un homme suspecté d'avoir foncé sur des piétons interpellé près du Vieux-Port... Suivez notre direct

Un mort et un blessé grave. Entre 8 h 30 et 9 h 30 ce lundi, un fourgon Renault Master a foncé sur l’abribus de l’arrêt La Bégude, au pied de la cité Val Plan, dans le 13e arrondissement (nord-est), selon nos informations. Une femme a été grièvement blessée et est actuellement hospitalisée pour une fracture du bassin, ajoute le parquet.

Une vitre a été brisée. Les débris ont déjà été nettoyés. L'abribus se situe au pied de la cité Val Plan. Peu de commerces. #marseille pic.twitter.com/jpNZotSS3z — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) August 21, 2017

Puis la même voiture a foncé sur un autre abribus dans le 11e arrondissement, à proximité du KFC du quartier de la Valentine, tuant une femme. Le véhicule en cause a, quelques minutes plus tard, été immobilisé par la police au bout du Vieux-Port. Il n’a pas foncé sur des passants à cet endroit, précise la préfecture de police à 20 Minutes. La brigade anti-criminalité a procédé à l’interpellation du conducteur. Les démineurs ont été dépêchés sur place.

Sur cette photo on peut apercevoir l'utilitaire du suspect ainsi que les véhicules des démineurs. #marseille @20Minutes pic.twitter.com/y5xI0XnE0z — Adrien MAX (@AdrienMAX9) August 21, 2017

Un trentenaire isérois arrêté. Selon les informations fournies par le parquet, le véhicule aurait été volé. L’homme arrêté, né en 1982 à La Tronche près de Grenoble (Isère) et vivant près de La Mure, serait « défavorablement connu des services de police », notamment pour des vols de voitures, selon des sources policières. Les polices judiciaires de Marseille et de Lyon ont été saisies.

La piste psychiatrique privilégiée. D’après les premiers éléments de l’enquête, il n’y a « aucun élément permettant de qualifier cet acte d’acte terroriste », a déclaré le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux à l’AFP, indiquant que l’enquête « s’orientait plutôt vers une piste psychiatrique », un « courrier en lien avec une clinique psychiatrique de la région » ayant été découvert sur la personne interpellée. L'homme était hospitalisé dans une clinique psychiatrique d'Allauch près de Marseille. Le procureur a demandé un « examen psychiatrique » de l'auteur présumé, qui était en cours lundi dans le cadre de sa garde à vue. Les enquêteurs espèrent ensuite pouvoir l'entendre sur ses actes.