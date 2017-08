VIDEO. Marseille: Un piéton tué par une voiture qui fonçait sur des abribus à Marseille, un suspect interpellé

Une voiture de police à Marseille (illustration). — Amandine Rancoule / 20 Minutes

Une voiture a foncé ce matin sur deux abribus à Marseille, ce lundi matin, d’abord dans le quartier de la Croix-Rouge (13e arrondissement), puis à la Valentine (11e arrondissement), selon les informations de La Provence. L’AFP annonce qu’un piéton a été tué. La préfecture de police indique à 20 Minutes qu’il y a également un blessé, dont l’état de santé n’est pas encore connu. Les faits ont eu lieu entre 8h30 et 9h30.

Un homme interpellé

Un homme a été interpellé sur le Vieux-Port : il se trouvait dans la voiture qui a foncé sur les abribus. C’est, à l’heure actuelle, le principal suspect. Selon LCI et France 3, il ne serait pas fiché S mais serait connu des services de police pour des faits de délinquance. France Info ajoute qu’il serait lié à des affaires de vol, de stupéfiants et de port d’armes. Selon notre journaliste sur place, l’homme serait un déséquilibré et ne serait pas marseillais.

Il s'agirait d'un déséquilibré de 35 ans, qui ne serait pas originaire de Marseille. #marseille @20Minutes pic.twitter.com/GFC3ZhcssA — Adrien MAX (@AdrienMAX9) August 21, 2017

L’opération de police est toujours en cours, ce lundi à 11h30, et perturbe fortement la circulation. Un gros dispositif de sécurité a été mobilisé sur le Vieux-Port. Les démineurs sont sur place, tout comme le procureur. Les autorités recommandent d’éviter le secteur. Selon notre journaliste sur place, de nombreux colis se trouveraient à l’intérieur de ce véhicule utilitaire, sans qu’on puisse pour l’heure déterminer leur contenu et leur niveau de dangerosité. Les polices judiciaires de Marseille et de Lyon ont été saisies.

Il y aurait de nombreux "colis" dans l'utilitaire. "Si il faut les vérifier 1 par 1 on a pas fini" selon un policier. #marseille @20Minutes — Adrien MAX (@AdrienMAX9) August 21, 2017