EN DIRECT. Ligue Europa: Domzale marque rapidement et fait douter l'OM...

Ah, les barrages de Ligue Europa… Pas forcément (OK, clairement pas) les matchs les plus alléchants du début de saison, mais les plus cruciaux sans doute. Marseille se déplace ce soir à Domzale, en barrages aller de Ligue Europa. Rien d’insurmontable, comme ça, sur le papier, mais les Olympiens ont tout intérêt à bien gérer ce match aller à l’extérieur… Car au tour précédent, les Slovènes ont surpris Fribourg, 7e de Bundesliga, grâce à une victoire 2-0 chez eux (après une défaite 1-0 en Allemagne). Donc on ne blague pas, on marque vite fait à l’extérieur, et on passe une soirée tranquille, dans la douceur (24 degrés au coup d’envoi) des nuits Ljubljanaises.