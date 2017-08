Lutte contre les incendies: Nicolas Hulot réclame une force européenne

Nicolas Hulot le 5 juillet 2017. AFP PHOTO/Eric FEFERBERG. — AFP

« Il faudrait qu’il y ait vraiment une réflexion et une mutualisation des moyens européens, notamment dans la flotte aérienne », a déclaré Nicolas Hulot.

Depuis le début de l’été, 9.000 hectares de végétation ont été ravagés en Corse et dans le sud-est de la France.

Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot s’est dit favorable jeudi à « une force de sécurité civile européenne » pour affronter les incendies, lors d’une visite à Palneca en Corse-du-Sud, où 170 hectares de végétation ont brûlé début août.

@N_Hulot et @BrunoMaestracci à Palneca pour parler régénération de la forêt après l'incendie qui a ravagé 200 ha de pins. @ONF_Officiel pic.twitter.com/YOHMTW2Ftt — France 3 Corse (@FTViaStella) August 17, 2017

Une flotte française « très opérationnelle » mais « vieillissante »

Pour le ministre, la flotte française est « très opérationnelle » mais « vieillissante ». « Envisager l’avenir […] au niveau européen est la meilleure solution », a-t-il estimé, estimant que « ce sont des investissements qui sont lourds et si on veut pouvoir y faire face […], à plusieurs ce sera plus envisageable ».

Depuis le début de l’été, la Corse et le sud-est de la France ont été victimes de nombreux incendies qui ont ravagé plus de 9.000 hectares de végétation, en dépit de l’intervention des militaires de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers qui ont bénéficié de renforts venus de toute la France.