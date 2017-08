VIDEO. Chant traditionnel: Des supporters de l'OM trollent un set de DJ Snake, fan du PSG

DJ Snake à Coachella. — MWD / WENN.COM

Pas touche à l’OM. C’est le credo des supporters marseillais. Et ça ne s’applique pas seulement dans la cité phocéenne ou au stade Vélodrome. DJ Snake en a fait les frais, ce lundi, lors d’un concert dans la boîte de nuit Amnesia, au Cap d’Agde, dans l’Hérault. DJ Snake, qui revendique haut et fort son amour du PSG, a déjà fait chanter « Marseille, on t’encule » à son public. Comme le tube gras et homophobe des stades de foot marche dans les deux sens, ces supporters de l’OM lui ont rendu la monnaie de sa pièce :

« Il a commencé à parler de Paris, alors un gars devant moi a lancé le chant, c’est parti direct », raconte Adil, étudiant originaire de Castres, qui a filmé la scène et diffusé la vidéo sur Twitter. « DJ Snake était un peu choqué, j’ai l’impression que ça l’a touché », poursuit le jeune homme, pas mécontent de son petit buzz (« si vous pouvez dire que mon nom c’est @Mikdam92, qu’on gratte quelques followers ! »)

Adil, grand supporter de l’OM, qui précise en rigolant « qu’il reste fan de DJ Snake, mais pas de ses opinions footballistiques. Tant que c’est pas un footix et que c’est un vrai fan de Paris, pas un qui est venu avec le Qatar… »