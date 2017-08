VIDEO. Corse: La location d'une villa pour les vacances de deux ministres au centre d'une polémique

Gérald Darmanin lors des Etats généraux des Comptes de la Nation, le 6 juillet 2017. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

La villa de 180 m2 appartient à la compagne de Gilbert Casanova, condamné notamment pour trafic de stupéfiants.

Les deux ministres affirment avoir loué la maison sur Internet.

Ils disent avoir respecté « les procédures inhérentes aux déplacements privés des membres du gouvernement ».

Selon nos confères de Médiapart, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics et Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat de la Transition énergétique et solidaire, passent tranquillement leurs vacances dans une villa de Corse de 180 m2, les pieds dans l’eau, louée 4.000 euros la semaine. Rien d’anormal jusque-là, sauf que cette villa n’appartient pas à n’importe qui puisqu’elle est la propriété de Christelle Godani, miss Corse 1993, et surtout compagne de Gilbert Casanova.

Cet ancien président de la chambre de commerce d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud s’est vu condamné en 2005 pour abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse. En 2010, il est condamné à huit ans de prison ferme pour un trafic de cannabis entre le Maroc et la France. Nombreux de ses ex-complices restent actifs, deux d’entre eux sont notamment mis en examen pour association de malfaiteur dans le cadre de l’assassinat de l’avocat Antoine Sollacaro en 2012.

>> A lire aussi : Les 100 jours de Macron, «un début de mandat en demi-teinte»

Des ministres pas au courant

Les deux ministres et amis Les Républicains étaient-ils au courant de l’identité de leurs hôtes ? Sébastien Lecornu semblait découvrir le problème mardi soir lorsque Médiapart l’a joint par téléphone : « Je tombe des nues ! Cette villa a été louée par des amis de l’Eure, avec qui nous partageons les frais de location. Je ne connais pas les propriétaires. Je dors et je bois du rosé, je commence juste à déconnecter. Vous êtes la première personne à me parler de cela ! »

Diffamés dans un article de Mediapart nous déposons plainte avec @SebLecornu. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2017

Toujours est-il qu’ils n’ont pas été prévenus par les services de l’Etat, qui était au courant de ce séjour dès le 21 juillet. « Dès le 21 juillet, nous avons allumé les warnings et alerté la préfecture de Corse-du-Sud. Comme personne ne réagissait, le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Thomas Fatome, a été prévenu par un appel privé, le 8 août. Mais visiblement, personne n’a déconseillé au ministre de séjourner à cet endroit… C’est incompréhensible ! », affirme à Médiapart une source policière.

>> A lire aussi : Où les ministres partent-ils en vacances cet été?

Le directeur de cabinet de Corse-du-Sud, Thomas Fatome affirme n’avoir rien à reprocher à la propriétaire, Christelle Godani. Gérald Damanin affirme que s’il avait été informé, il aurait bien évidemment renoncé à ce séjour, prétextant une méconnaissance des « subtilités corses ».

Ce dernier a annoncé sur Twitter, qu’avec Sébastien Lecornu, ils allaient déposer plainte pour diffamation contre les accusations de Médiapart. Un dépôt de plainte confirmé par Gérald Darmanin sur son compte Facebook. Dans un post, l’ex-maire de Tourcoing confirme la location de la villa via un site Internet, affirme avoir respecté toutes « les procédures inhérentes aux déplacements privés des membres du gouvernement » et regrette le tapage de cette affaire.