Marseille: Une figure du grand banditisme interpellé et écroué

Illustration: Photo d'archives du 9 décembre 2016 montrant l'entrée de la nouvelle prison des Baumettes. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Un braqueur décrit comme très dangereux, qui avait dévalisé plusieurs bijouteries il y a plus de dix ans, a été arrêté et écroué à Marseille début août, a-t-on appris ce lundi auprès de la police.

Olivier Garofalo, qui était sous le coup d’un mandat d’arrêt international, faisait partie du gang des « braqueurs à la masse » qui a perpétré 13 braquages violents, en majorité de bijouteries, en 2006 et 2007 dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, a indiqué à l’AFP le chargé de communication de la DDSP, confirmant une information de La Provence.

Olivier Garofalo a été écroué aux Baumettes

Dans ce gang figurait notamment Adrien Anigo, le fils de José Anigo, alors directeur sportif de l’OM, tué en septembre 2013 dans un règlement de comptes. Une autre « figure » du grand banditisme, Alexandre Distanti, avait lui été abattu par la police espagnole en 2011 lors d’un autre braquage. Arrêtés en 2007 après un braquage à Pertuis (Vaucluse), les quatre malfaiteurs avaient été remis en liberté suite à un vice de procédure, puis renvoyés devant les Assises. Présent au premier jour de son procès à Aix-en-Provence en 2010, Olivier Garofalo s’était ensuite évanoui dans la nature. Il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle.

Ce « dangereux criminel issu du milieu marseillais » selon les termes de la police, était dans le radar de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône et de la brigade des mandats, qui en mars 2017 l’avait localisé à Marseille. Une première tentative d’arrestation, au printemps, échoue : Olivier Garofalo tente même d’écraser deux fonctionnaires de police dans sa fuite. Cet été, la Sûreté le repère de nouveau dans la cité Rabelais, au nord de la ville, et engage cette fois 50 fonctionnaires, notamment de la brigade anti-criminalité (BAC) et du Raid, pour l’interpeller au matin du 9 août. Olivier Garofalo a été écroué aux Baumettes.