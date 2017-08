Vaucluse: La SNCF s'excuse après avoir oublié une passagère en fauteuil roulant

Emmanuelle avait souscrit à l’offre «Accès Plus» de la SNCF — DURAND FLORENCE/SIPA

La SNCF a présenté ses excuses vendredi à une jeune femme en situation de handicap dont un voyage en train a été considérablement allongé à la suite, selon l’opérateur ferroviaire, d’un « dysfonctionnement informatique ».

La jeune femme, qui se déplace en fauteuil roulant électrique, avait prévu de se rendre mardi en train de Vintimille à la frontière italienne à Grenoble (Isère), via une correspondance à Avignon (Vaucluse).

Bloquée à bord du train

Or, une fois son TGV arrivé dans cette gare pour une escale de trois minutes, aucun agent ne s’est présenté pour l’aider à descendre, bien qu’elle ait réservé le service « accès plus » qui le prévoit.

La jeune femme est restée bloquée à bord du train qui est reparti pour Paris, a-t-elle raconté sur son blog. Prise en charge par la SNCF à lagare de Lyon, elle a fini par arriver à Grenoble avec 4 h 30 de retard sur l’horaire initialement prévu.

La SNCF promet une compensation

La SNCF, dans une lettre à sa cliente, a présenté ses « excuses » et reconnu que « nos attentions n’ont pas été à la hauteur de vos besoins ». Une enquête a « permis d’identifier un dysfonctionnement informatique, qui sera corrigé », et qui a induit le personnel d’Avignon en erreur sur le lieu où se trouvait la cliente, selon ce texte mis en ligne par la jeune femme et dont l’authenticité a été confirmée par la SNCF.

L’opérateur ferroviaire a en outre promis une « compensation » à sa cliente « pour les désagréments et le retard subis ».